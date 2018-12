Oferta de ultim moment pentru Sumudica! Romanul, dorit cu insistenta in Turcia: baskanii sunt disperati si fac orice pentru a-l convinge

Sumudica este dorit din nou in Turcia.

Marius Sumudica este curtat de fostul sau club Kayserispor. Patronul Erol Bedir l-a demis pe antrenorul Ertugrul Sağlam care a dus echipa pe locul 17, penultimul in clasament, iar Sumudica este chemat sa salveze echipa de la retrogradare.

Conform presei turce, Kayserispor insista pentru aducerea antrenorului roman, insa este destul de greu ca Sumudica sa se intoarca in Turcia. Sumudica are un salariu de peste doua ori mai mare in Arabia Saudita si singura cale de a reveni in Turcia ar fi sa devina liber de contract.

Sumudica a fost demis de Kayserispor pe 15 mai in acest an dupa un inceput de sezon foarte bun si un final mai slab in care a terminat sezonul pe locul 9.