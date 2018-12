Se repeta "cosmarul nordic"?! Ce s-a intamplat la ultimele preliminarii in care Romania a intalnit doua echipe scandinave

Nationala Romaniei a pierdut calificarea la Euro 2004, dupa intalniri dramatice cu Danemarca si Norvegia.

Pentru a ajunge la Euro 2020, nationala Romaniei se va lupta cu Suedia si Norvegia, din moment ce primul loc pare deja atribuit Spaniei. Ultima data cand am avut in grupa doua echipe nordice, a fost in preliminariile pentru Euro 2004, cand principalii adversari din grupa preliminara au fost Danemarca si Norvegia. Romania avea un lot puternic, in care se regaseau membri ai "Generatiei de Aur" (Gica Popescu, Bodgan Stelea, Dorinel Munteanu, Iulian Filipescu, Adrian Ilie, Ionel Ganea, Viorel Moldovan), dar si jucatori tineri care promiteau rezultate mari pentru fotbalul romanesc (Adrian Mutu, Cristi Chivu, Bogdan Lobont, Cosmin Contra, Razvan Rat, Mirel Radoi, Daniel Pancu, Paul Codrea, Marius Niculae, Florin Cernat). Desi jocul echipei a fost unul bun si am castigat lejer cu Bosnia si cu Luxemburg, tur-retur, partidele cu echipele nordice au ramas inscrise in istoria neagra a fotbalului romanesc.

In primul rand, meciul cu Danemarca de la Bucuresti s-a jucat pe fosta arena "Lia Manoliu", care a avut unul dintre cele mai proaste gazoane din istoria echipei nationale, ramanand in amintire ca "plaja" (sau "nisipul") de la Bucuresti. Am pierdut incredibil cu 5-2, dupa ce am condus cu 2-1, dar am facut o repriza secunda de cosmar. Meciul retur a ramas si el in istorie, desi a fost controlat autoritar de echipa noastra, cu golul egalizator al danezilor venit in minutul 5 al prelungirilor, dupa celebrul corner la care Dorinel Munteanu nu a tinut mingea la coltul terenului si Martin Laursen a marcat pe contraactac, dupa o faza suspecta de hent. Dupa acel joc, arbitrul elvetian Urs Meier, care dictase foarte usor un penalty pentru nordici si patru minute de prelungire, dar in mai tinut cateva aminute in plus, a fost nevoit sa renunte la adresa de mail pe care o avea din cauza miilor de mesaje de amenintare primite din partea suporterilor romani.

Dubla cu Norvegia a fost si ea frustranta. La meciul tur, in necrutatoare rafale de ploaie si in namolul pana la glezne al Stadionului "Ghencea", norvegienii au invins cu un gol inscris in minutul 86, desi meciul a fost la discretia jucatorilor nostri. La returul de la Oslo, a fost 1-1, cu un gol egalizator al lui Solskjaer, dupa un penalty inventat de arbitrul Lubos Michel. Carew a atins mingea cu mana, dar centralul a vazut hent la Chivu si a acordat un penalty pentru Norvegia.

In final, Danemarca a castigat grupa preliminara si s-a calificat direct la Euro 2004. Acolo a trecut de grupa, trimitand Italia acasa, dupa un egal in meciul decisiv cu Suedia (2-2), intr-unul dintre cele mai rusinoase momente din istoria fotbalului, fiind catalogat ca "blat" pentru ca rezultatul avantaja ambele echipe. In sferturile de finala, danezii au fost spulberati de Cehia, 3-0. Norvegia, ocupanta locului secund in grupa noastra de calificare, a jucat in baraj contra Spaniei si a pierdut fara drept de apel (1-2, 0-3).

Clasamentul Grupei 2 de calificare la Euro 2004:

1. Danemarca 15p

2. Norvegia 14p

3. ROMANIA 14p

4. Bosnia 13p

5. Luxemburg 0p

Rezultatele Romaniei: Bosnia (3-0, 2-0), Norvegia (0-1, 1-1), Luxemburg (7-0, 4-0), Danemarca (2-5, 2-2)

Echipa-tip a Romaniei in acele preliminarii: Lobont - Contra, Iencsi (G. Popescu), Chivu, Rat - Pancu, Codrea, Radoi, D. Munteanu - Ganea, Mutu

Antrenor - Anghel Iordanescu

Vedetele nationalei Danemamarcei in preliminariile Euro 2004: Thomas Sorensen, Thomas Helveg, Martin Laursen, Thomas Gravesen, Jesper Gronkjaer, Martin Jorgensen, Christian Poulsen, Dennis Rommedahl, Jon Dahl Tomasson.

Vedetele nationalei Norvegiei in preliminariile Euro 2004: Eirik Bakke, Henning Berg, Steffen Iversen, John Carew, Tore Andre Flo, John Arne Riise, Ole Gunnar Solskjaer.