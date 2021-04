VIDEO | E om pana la urma! :) Ronaldo, la cea mai mare ratare a carierei! A dat in bara dintr-un metru

Juventus a infruntat-o pe Genoa in Serie A, iar Ronaldo a avut o ratare care nu-l caracterizeaza.

Multiplul castigator al Balonului de Aur, Cristiano Ronaldo, este golgheterul Serie A si unul dintre singurii fotbalisti ai lui Juventus care s-a ridicat la asteptari in acest sezon in care echipa are sanse mari sa piarda titlul, dupa ce l-a castigat in ultimii 9 ani consecutiv.

Totusi, portughezul a aratat ca este om si a oferit un moment halucinant in minutul 22 al meciului cu Genoa, cand, la 1-0 pentru echipa sa, a tras in bara din doar un metru, dupa un sut al lui Chiesa respins in fata de portar.



Faza s-a terminat fericit pentru "rosonerri", sutul lui Ronaldo lovind bara si ajungand la Morata, care a inscris pentru 2-0, socotolile fiind in mare parte incheiate.