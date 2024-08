Roman a adunat 340 de meciuri şi 70 de goluri în carieră. Mare parte din carieră şi-a petrecut-o în campionatul din România, dar a avut şi experienţe în afara graniţelor ţării, în campionatul Olandei, al Uzbekistanului şi al Israelului.

Mihai Roman a semnat cu FC Argeș

Jucătorul de profil ofensiv a debutat pentru echipa naţională de fotbal a României în 2015, într-un amical împotriva Moldovei.

Mai are o partidă sub Tricolor, un amical împotriva Bulgariei. Are în palmares o Cupă a României câştigată cu Universitatea Craiova.

În cariera sa, Mihai Roman a mai evoluat pentru formaţii precum U Craiova 1948, U Cluj, Turnu Severin, Săgeata Năvodari, Pandurii Tg. Jiu, NEC Nijmegen, Maccabi Petah Tikva, Universitatea Craiova, Poli Timişoara, FC Botoşani şi Neftchi Fergana.

Ultima echipă pentru care a activat a fost Neftchi Fergana, formaţie din prima ligă din Uzbekistan, scrie News.ro.