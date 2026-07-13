Din informațiile Sport.ro, Lovro Cvek (31 de ani) va evolua în continuare sub comanda nou-promovatei. Mijlocașul croat, campion al României cu CFR Cluj, a venit în luna ianuarie liber de contract, iar între timp înțelegerea a fost extinsă. Toate actele au fost finalizate, iar jucătorul a fost reînregistrat și este apt pentru startul noului sezon.
Lovro Cvek continuă la FC Voluntari
Cvek a ajuns la Voluntari în luna ianuarie, după despărțirea de HNK Sibenik. În partea a doua a sezonului trecut, mijlocașul a disputat 16 meciuri în Liga 2, reușind un gol și patru pase decisive.
Croatul nu este străin de România. Acesta a evoluat la CFR Cluj, între 2022 și 2024. În tricoul ardelenilor a cucerit titlul de campion în 2022 și a adunat 77 de apariții, trei goluri și trei assist-uri.
De-a lungul carierei, Cvek a mai evoluat pentru Zorya Lugansk, Ordabasy, HNK Sibenik, NK Celje și FK Senica, bifând peste 360 de meciuri la nivel de seniori.
FC Voluntari va debuta în noul sezon al Superligii vineri, 17 iulie, pe teren propriu, împotriva celor de la FC Botoșani. Partida este programată să înceapă la ora 18:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.