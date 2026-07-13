Din informațiile Sport.ro, Lovro Cvek (31 de ani) va evolua în continuare sub comanda nou-promovatei. Mijlocașul croat, campion al României cu CFR Cluj, a venit în luna ianuarie liber de contract, iar între timp înțelegerea a fost extinsă. Toate actele au fost finalizate, iar jucătorul a fost reînregistrat și este apt pentru startul noului sezon.

Lovro Cvek continuă la FC Voluntari

Cvek a ajuns la Voluntari în luna ianuarie, după despărțirea de HNK Sibenik. În partea a doua a sezonului trecut, mijlocașul a disputat 16 meciuri în Liga 2, reușind un gol și patru pase decisive.