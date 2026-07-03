FC Voluntari, revenită în Superligă, a fost învinsă de formaţia NK Varazdin, locul 3 în ultimul sezon în Croația, cu scorul de 2-1 joi, în ultimul meci din stagiul de pregătire efectuat în Croaţia.

Golurile au fost marcate de Ivan Canjuga (39) şi Paizinho (78), iar ilfovenii au punctat grație unui autogol (76).

Echipa folosită de Voluntari în 1-2 cu Varazdin, locul 3 în ultimul sezon

Conform paginii sale de Facebook, FC Voluntari a început cu: Jurhar - Haruţ, Crişan, Onişa, Şuteu - Guţea, Cvek, I. Gheorghe, Mamic - Babic, Mihai Roman II.

Rezerve: Ştefan, Chioveanu - Mario Ştefan, Schieb, Sima, Neag, Haită, D. Toma, Petculescu, Merloi, Vencu.

Antrenor: Florin Pîrvu.

În celelalte meciuri test din Croaţia, FC Voluntari a învins echipa slovenă NK Nafta 1903 cu scorul de 3-0 şi a dispus de formaţia maghiară de ligă secundă Tiszakecskei LC cu scorul de 3-2.

Cea de-a patra partidă de verificare este programată în România, pe 10 iulie, de la ora 18:00, împotriva formaţiei Metalul Buzău din Liga 2.