SEN-ZA-TIO-NAL! Nebunii din Mexic au comis-o din nou! Cum au ratat cu poarta goala si ce rol a avut arbitrul 

Dupa un start excelent de partida, in urma caruia Cruz Azul conducea cu 2-0, dupa golurile marcate de Jonathan Rodriguez (7') si Roberto Alvarado (27'), echipa gazda a avut sanse de a face 3-0 in minutul 37, pe contraatac.

Insa, dupa ce a trecut de portar si a ramas cu poarta goala, mijlocasul Romo Barron a lovit bara, mingea ajungand la Jonathan Rodriguez, iar atacantul a sutat spre poarta si, spre stupoarea jucatorilor, arbitrul a deviat mingea care se indrepta spre poarta goala.

In ciuda efortului facut de fundas, sansele unui gol erau destul de mari, daca arbitrul nu avea pozitionarea gresita si nu devia balonul.

Partida s-a terminat cu victoria lui Cruz Azul, 3-2, insa nu fara emotii, acestia fiind egalati inainte de pauza de Toluca, prin golurile marcate de Miguel Barbieri ( 44') si Alexis Canelo ( 45+2'), scorul final fiind stabilit de Guillermo Fernandez, in minutul 63.

This is so wild but then I see it’s Cruz Azul playing...

Normal stuff

pic.twitter.com/ZMHQ9JbBAV