Cea mai mare greseala pe care o poate face Gigi Becali: "Daca e fraier, nu il pastreaza pe Teja!"

Dumitru Dragomir a comentat ultimele schimbari din fotbalul romanesc.

Fostul sef al LPF a fost surprins de plecarea lui Mangia de la Craiova si spune ca daca ar fi fost conducator la clubul din Banie ar fi asteptat pana la finalul sezonului pentru a face o astfel de mutare.

Dragomir este de parere ca daca oltenii ar reusi sa-l convinga pe Victor Piturca, ar avea titlul asigurat pentru urmatorul sezon.

In ceea ce priveste situatia de la FCSB, Dragomir merge in continuare pe mana lui Teja si il sfatuieste pe Gigi Becali sa nu-si demita antrenorul indiferent de modul in care se va termina actualul sezon.

"Am stat de vorba cu Papura acum vreo 2-3 saptamani. E toba de carte. Ai ce vorbi cu el despre fotbal. El nu-l schimbam acum pe Mangia, il schimbam in vara. Acolo sunt oameni priceputi la fotbal, daca asa au decis ei... Eu as merge tot cu Papura si din sezonul viitor. Piturca e prea mare. Dar daca se duce la Craiova, il bate pe Gigi Becali sezonul viitor, il bate la titlu.

FCSB a schimbat prea multi jucatori in sezonul asta. Trebuia sa isi formeze un lot de 14-15 jucatori si pe ei sa-i ruleze. Eu nu l-as schimba pe Teja pentru nimic in lume cel putin un sezon de acum inainte. Daca e fraier sau e influentat de cineva, nu il pastreaza pe Teja", a declarat Dumitru Dragomir la ProX.