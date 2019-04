Dennis Man la Arsenal! GE-NI-AL! Campionul mondial Griezmann i-a indeplinit dorinta lui Becali si i-a cumparat perla de la FCSB :)

Dennis Man a ajuns la Arsenal! Deocamdata doar intr-un joc video, in salvarea campionului mondial Antoine Griezmann :)

Marea dorinta a lui Gigi Becali a fost indeplinita pentru moment doar intr-un joc video. Dennis Man, perla FCSB-ului, in schimbul caruia Latifundiarul din Pipera viseaza sa incaseze 30.000.000 euro, a ajuns la Arsenal. In salvarea lui Antoine Griezmann.

Campionul mondial Griezmann, atacant al lui Atletico Madrid, este pasionat de simulatorul virtual Football Manager 2019. El si-a ales Arsenal in joc si si-a construit o echipa spectaculoasa din care fac parte De Ligt, De Jong, Joao Felix si Lozano, dar si romanul Dennis Man, care e doar rezerva in formatia superstartului francez.

Football Manager este cel mai popular simulator de fotbal de acest gen, in care jucatorul preia fraiele unei echipe din postura de general manager. Spre deosebire de FM, in FIFA jucatorul are posibilitatea de a controla el jucatorii.

