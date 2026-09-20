Până în vara anului 2025, Ahmed Bani era un nume cunoscut în campionatul românesc.

Promovat la Dinamo, de la echipa Under 19, aripa de 1,74 de metri, părea să aibă un potențial mare, dovadă și prezențele sale constante în echipa roș-albă, plus cele două selecții bifate în naționala Under 21. Ca în multe alte cazuri din Superliga noastră însă, cu jucători tineri și promițători care se pierd pe drum, și Ahmed Bani a intrat pe o pantă descendentă. Și, după jumătate de sezon la Oțelul Galați, în campania 2024-2025, și-a căutat salvarea fotbalistică în țara tatălui său, Iordania.

Ahmed Bani, reapărut pe teren, în premieră în acest sezon

Când a semnat cu Al-Hussein, o forță pe plan local, Ahmed Bani era în cărți inclusiv pentru a fi selecționat în naționala Iordaniei pentru CM 2026. Ce a urmat, a fost demn de Dosarele X ale fotbalului. Pentru că fostul dinamovist nu și-a găsit locul nici la Al-Hussein! Aparițiile sale aici au fost foarte rare. Din cifrele disponibile online reiese că a avut 9 prezențe pe teren, în campania anterioară, adunând doar 314 minute.

După o vară în care nu s-a auzit nimic despre el, Ahmed Bani a reapărut pe teren chiar aseară, în premieră, în acest sezon. Jucătorul celor de la Al-Hussein a fost trimis pe teren, în minutul 86 al meciului din Champions League Two cu East Bengal (Indonezia). Iar intrarea lui Ahmed Bani a fost de bun augur pentru iordanieni. Pentru că, imediat după introducerea fostului dinamovist, echipa a marcat golul de 2-2 după un corner, rezultat cu care s-a și încheiat acest meci.

Înfrângere pentru Florin Motroc

Tot în Champions League Two, a doua competiție intercluburi din Asia, a evoluat, aseară, și Al-Seeb (Oman), unde antrenează Florin Motroc (59 de ani). Într-o deplasare dificilă, în Irak, elevii tehnicianului român au părăsit terenul învinși, după o înfrângere la limită, scor 0-1. Singurul gol al meciului a fost înscris de Ali, în minutul 51.