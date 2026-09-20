Borussia Dortmund este nou lider din Bundesliga, după ce a învins-o pe VfB Stuttgart cu scorul de 1-0, sâmbătă, în deplasare, într-un meci din etapa a patra din Germania.

Unicul gol al derby-ului etapei a fost marcat de Maximilian Beier (70).

Deşi şi-a demis antrenorul, Borussia Monchengladbach rămâne fără puncte în acest sezon, după 3-4 acasă cu Mainz.

Rezultatele și marcatorii etapei 4 din Bundesliga

Vineri

Bayern Munchen - Union Berlin 7-0

Au marcat: Musiala (18), Kane (39 - penalty, 54), Olise (43, 73, 76), Saibari (70).

Sâmbătă

Eintracht Frankfurt - Freiburg 2-2

Au marcat: Ebnoutalib (10), Burkardt (36), respectiv Scherhant (34), Yuito Suzuki (48).

Borussia Monchengladbach - Mainz 3-4

Au marcat: Neuhaus (11), Lidberg (59), Machino (90+4 - penalty), respectiv Tietz (18), Sheraldo Becker (45+1), Martel (78), Danny da Costa (88).

Hamburger SV - FC Koln 2-1

Au marcat: Capaldo (44), Yussuf Poulsen (49), respectiv Ache (90).

Werder Bremen - FC Augsburg 3-2

Au marcat: Grull (66), Fullkrug (86), Weiser (90+3), respectiv Fellhauer (18), Brackelmann (58).

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 0-1

A marcat: Beier (70).

Duminică vor avea loc meciurile Bayer Leverkusen - RB Leipzig, Schalke 04 - SV Elversberg şi Paderborn - Hoffenheim.

Clasamentul din Bundesliga

1. Borussia Dortmund 12 puncte (4 jocuri)

2. Bayern Munchen 10 (4)

3. Freiburg 10 (4)

4. FC Augsburg 7 (4)

5. Mainz 7 (4)

6. Werder Bremen 7 (4)

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Agerpres