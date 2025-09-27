Transferul anunțat în exclusivitate de Sport.ro are cifre „monstru“. 10 contribuții de gol în șase meciuri

Ionut Stoica
Cristian Măgerușan traversează cea mai bună formă din carieră după plecarea de la Steaua!

Cristian Măgerușan s-a transferat în această vară la ASA Târgu Mureș. Atacantul de 26 de ani s-a integrat perfect în echipa mureșeană și a devenit principalul om de gol al formației.

În doar șase meciuri din Liga 2, Măgerușan a reușit să marcheze opt goluri și să ofere două pase decisive, cifre care îl transformă în cel mai eficient jucător din campionat.

Mutarea la ASA Târgu Mureș a fost anunțată în exclusivitate de Sport.ro. Măgerușan a fost la un pas să revină în Irlanda, la Bray Wanderers, dar a ales să continue în România, la o echipă cu ambiții de promovare.

  • Măgerușan, după un gol marcat în Irlanda pentru Bray Wanderers

Debutul sezonului nu anunța această formă uluitoare. Măgerușan nu a jucat în prima etapă, cu FC Corvinul (0-0), dar s-a dezlănțuit începând cu partida câștigată de ASA Târgu Mureș în fața lui Șelimbăr, scor 3-1.

De atunci, atacantul nu s-a mai oprit din marcat și a ajutat echipa să urce pe locul 3 în Liga 2, cu 16 puncte și cel mai bun golaveraj din campionat: +12.

  • Măgerușan, după hattrick-ul reușit împotriva celor de la Câmpulung Muscel

În sezonul trecut, la CSA Steaua, Măgerușan marcase 10 goluri în 23 de partide. Acum, a reușit aproape același număr de goluri în doar șase meciuri.

După 7 etape, Corvinul Hunedoara este lider, cu 19 puncte, urmată de FC Bihor (18 puncte) și ASA Târgu Mureș (16 puncte).

