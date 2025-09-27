Transferul anunțat în exclusivitate de Sport.ro are cifre „monstru“. 10 contribuții de gol în șase meciuri

Cristian Măgerușan s-a transferat în această vară la ASA Târgu Mureș. Atacantul de 26 de ani s-a integrat perfect în echipa mureșeană și a devenit principalul om de gol al formației.

În doar șase meciuri din Liga 2, Măgerușan a reușit să marcheze opt goluri și să ofere două pase decisive, cifre care îl transformă în cel mai eficient jucător din campionat.

Transferul anunțat în exclusivitate de Sport.ro are cifre „monstru“

Mutarea la ASA Târgu Mureș a fost anunțată în exclusivitate de Sport.ro. Măgerușan a fost la un pas să revină în Irlanda, la Bray Wanderers, dar a ales să continue în România, la o echipă cu ambiții de promovare.

