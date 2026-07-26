Cristi Chivu, aproape de un rezultat-șoc! Inter era condusă în minutul 90, după s-a marcat gol după gol

Cristi Chivu, aproape de un rezultat-șoc! Inter era condusă în minutul 90, după s-a marcat gol după gol Fotbal extern
SPORT.RO
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Trupa lui Cristi Chivu a disputat un amical împotriva formației germane Karlsruher SC.

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cristi chivuAndy DioufInter MilanoKarlsruher SC
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Inter Milano a fost la un pas de un eșec surprinzător, însă echipa pregătită de Cristi Chivu a reușit o revenire spectaculoasă în minutele de prelungire și s-a impus cu 2-1.

Prima repriză s-a încheiat fără goluri, iar la pauză tehnicianul român a schimbat aproape întreaga echipă. Au intrat, printre alții, Bastoni, Pavard, Dimarco, Frattesi, Zielinski și Barella.

Diouf, eroul lui Chivu

Gazdele au deschis scorul în minutul 50, prin Tim Civeja, care a fost servit de Broschinski și a adus-o pe Karlsruher în avantaj.

Inter a tras pentru egalare până în ultimele secunde ale partidei. Salvarea a venit în minutul 90+1, când Andy Diouf a restabilit egalitatea.

Același Diouf a dat lovitura doar trei minute mai târziu. În minutul 90+4, francezul a înscris din pasa lui Alessandro Bastoni și a stabilit scorul final, 2-1 pentru băieții lui Chivu.

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