Cristi Chivu, aproape de un rezultat-șoc! Inter era condusă în minutul 90, după s-a marcat gol după gol

Inter Milano a fost la un pas de un eșec surprinzător, însă echipa pregătită de Cristi Chivu a reușit o revenire spectaculoasă în minutele de prelungire și s-a impus cu 2-1.

Prima repriză s-a încheiat fără goluri, iar la pauză tehnicianul român a schimbat aproape întreaga echipă. Au intrat, printre alții, Bastoni, Pavard, Dimarco, Frattesi, Zielinski și Barella.

Diouf, eroul lui Chivu

Gazdele au deschis scorul în minutul 50, prin Tim Civeja, care a fost servit de Broschinski și a adus-o pe Karlsruher în avantaj.