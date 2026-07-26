Echipa pregătită de Dorinel Munteanu a câștigat fără emoții ultimul meci amical al verii, scor 5-1 cu FC Nera Bogodinț, formație promovată în această vară în Liga 3.

Dorinel Munteanu nu mai știe să piardă! Victorie la scor în Valea Domanului

Bănățenii au controlat partida încă din prima repriză și au intrat la vestiare cu avantaj de două goluri, după reușitele lui Edmond Lenghel (24) și Sergiu Romovecz (45+4).

După pauză, Stefan Savija a înscris de două ori pentru Reșita, în minutele 55 și 56. Oaspeții au redus din diferență prin Mouhammed Toure, în minutul 65, însă Andrei Dima a închis tabela în minutul 89 și a stabilit scorul final, 5-1.

Formația din Valea Domanului încheie astfel neînvinsă seria amicalelor. În această vară, ACSM Reșița a mai învins Cetatea Suceava (2-0) și a remizat cu Gloria Bistrița (0-0) și CSC Dumbrăvița (0-0).

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