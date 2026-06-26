Golgheterul sezonului 2025-2026, cu 18 reușite (20 în toate competițiile), Lukic a marcat și primul gol la naționala Bosniei chiar la Campionatul Mondial, în egalul cu Canada, 1-1.

Beșiktaș s-a numărat printre echipele interesate de atacantul lui U Cluj, pe lângă alte formații din zona Golfului. Pe adresa clubului a sosit deja o ofertă, în valoare de două milioane de euro, pe care conducerea a refuzat-o.

Jovo Lukic ar putea prinde un transfer în această vară

Cel mai probabil, o decizie cu privire la viitorul lui Lukic va fi luată după ce atacantul se va întoarce de la CM 2026, acolo unde s-a calificat în șaisprezecimi cu naționala Bosniei, unde va întâlni SUA la San Francisco (joi, 2 iulie, ora 03:00).

„Mi-e greu să fac o predicție, e clar că este un interes foarte mare. Noi nu avem neapărat un obiectiv să-l vindem pe Jovo. Dacă vine o ofertă foarte bună atât pentru jucător, cât și pentru noi, ne vom așeza la masă. La ora actuală, nu e un obiectiv al clubului de a-l vinde pe Lukic. (n.r. - Oferte scrise au sosit?) Da, da. Oferta scrisă pe care am refuzat-o e de două milioane, acum nivelul ofertelor a crescut.

Jovo încă e plecat la Campionatul Mondial, ne bucurăm pentru el că a reușit să treacă de grupe. După va merge și el câteva zile în vacanță și o să stabilim cu el care este cea mai bună strategie”, a spus Radu Constantea, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Presa bosniacă anunță că Jovo Lukic va schimba echipa în această vară ”aproape sigur”. Sportsport.ba susține că ofertele din lumea arabă au început să curgă la birourile celor de la U Cluj și, cel mai probabil, chiar dacă ”Șepcile Roșii” nu se grăbesc să îl vândă pe Jovo Lukic, fotbalistul va ajunge fie în Arabia Saudită, fie în Emiratele Arabe Unite, însă există interes și din Qatar.

Jovo Lukic vine după un sezon excelent în România, unde a reușit să înscrie 20 de goluri și să ofere trei pase decisive în 39 de meciuri jucate pentru ”U” Cluj.