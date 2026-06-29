VIDEO Înlocuitor pentru Jovo Lukic: U Cluj, gata să îl vândă pe golgheterul Superligii

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SPORT.RO
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Universitatea Cluj pare că s-a împăcat cu gândul că în această vară îl va pierde pe golgheterul Jovo Lukic (27 de ani), bosniacul aflat în prezent la Cupa Mondială.

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Cristiano Bergodi: "E greu să îl mai ținem pe Lukic, dar a venit Alibek și probabil vom mai aduce un atacant"

Lukic a avut un sezon extraordinar la U Cluj. A marcat 20 de goluri în 39 de meciuri, a încheiat pe locul 2 în Superliga cu ardelenii și a primit o convocare la naționala Bosniei pentru Cupa Mondială, reușind inclusiv să înscrie la remiza cu Canada (1-1) din grupe.

Cristiano Bergodi (61 de ani) admite că sunt șanse mari ca Lukic să fie vândut în această vară. Antrenorul lui U Cluj este încrezător că bosniacul va putea fi înlocuit de noul transfer Alibek Aliev, dar și de un alt atacant pe care clubul l-ar avea în vizor.

"Eu sunt bucuros pe jumătate pentru Jovo. A jucat la Cupa Mondială, a dat gol, sunt foarte bucuros pentru el, dar după a jucat puțin. A fost golgheterul campionatului României, deci vă dați seama că poate pleca. E un jucător bun, care a ieșit în evidență. Cred că va fi greu de ținut aici.

Avem soluții să-l înlocuim. A venit Alibek și probabil vom mai lua un atacant. Trebuie să ținem echipa la nivelul de anul trecut. Eu cred că echipa va arăta bine", a spus Cristiano Bergodi, într-un interviu acordat în cantonamentul din Austria.

Jovo Lukic va fi în lotul Bosniei la partida din 16-imile Cupei Mondiale contra Statelor Unite ale Americii, joi, de la ora 3:00. Atacantul a fost titular în primul joc din grupe, contra Canadei (1-1), a intrat pe final în eșecul cu Elveția (1-4), iar la meciul cu Qatar (3-1) a fost rezervă neutilizată.

U Cluj l-a adus în această vară pe Alibek Aliev (29 de ani), atacantul care și-a reziliat contractul cu rivala din oraș, CFR. Fotbalistul născut în Rusia a reușit 4 goluri și 6 pase decisive în cele 21 de meciuri la formația din Gruia.

  • U Cluj va începe în forță noul sezon. Pe 9 iulie este programată prima manșă a duelului cu Dinamo Kiev din turul 1 preliminar Europa League, iar 3 zile mai târziu va înfrunta Universitatea Craiova în Supercupa României.
  • Pe 16 iulie, U Cluj va juca returul de acasă cu Dinamo Kiev, iar în prima etapă din Superliga va înfrunta Farul Constanța, pe teren propriu.

Ce transferuri a făcut U Cluj în această vară

Veniri - Andrei Coubiș (Sampdoria / transfer definitiv pentru 150.000 euro), Alibek Aliev (CFR Cluj / gratis), Marius Ștefănescu (Konyaspor / gratis), Pedro Pinho (GD Chaves / gratis), Neofytos Michail (Pafos FC / gratis), Florent Poulolo (UTA Arad / gratis), Friday Adams (FC Botoșani / gratis), Goodnews Ibuchi (Gloria Bistrița / gratis), Mamadou Thiam (FCSB / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Raji Ayomide (Olimpia Satu Mare), Iustin Chirilă (CSM Reșița), Luca Nagy (SCM Zalău), Denis Moldovan (CS Dinamo), Tobias Horn (Sănătatea Cluj), Ioan Bârstan (Hermannstadt), Eduard Moga (CS Tunari), Tudor Pojar (Poli Iași), Antonio Suciu (Ceahlăul), Ștefan Opriș (Poli Iași), Alin Techereș (Sepsi)

Plecări - Edvinas Gertmonas (Servette Geneva / gratis), Alin Toșca, Andrei Artean, Jasper van der Werff (contracte încheiate), Alessandro Murgia (contract reziliat), Omar El Sawy (Rapid / împrumut expirat)

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