Cristiano Bergodi: "E greu să îl mai ținem pe Lukic, dar a venit Alibek și probabil vom mai aduce un atacant"

Lukic a avut un sezon extraordinar la U Cluj. A marcat 20 de goluri în 39 de meciuri, a încheiat pe locul 2 în Superliga cu ardelenii și a primit o convocare la naționala Bosniei pentru Cupa Mondială, reușind inclusiv să înscrie la remiza cu Canada (1-1) din grupe.

Cristiano Bergodi (61 de ani) admite că sunt șanse mari ca Lukic să fie vândut în această vară. Antrenorul lui U Cluj este încrezător că bosniacul va putea fi înlocuit de noul transfer Alibek Aliev, dar și de un alt atacant pe care clubul l-ar avea în vizor.

"Eu sunt bucuros pe jumătate pentru Jovo. A jucat la Cupa Mondială, a dat gol, sunt foarte bucuros pentru el, dar după a jucat puțin. A fost golgheterul campionatului României, deci vă dați seama că poate pleca. E un jucător bun, care a ieșit în evidență. Cred că va fi greu de ținut aici.

Avem soluții să-l înlocuim. A venit Alibek și probabil vom mai lua un atacant. Trebuie să ținem echipa la nivelul de anul trecut. Eu cred că echipa va arăta bine", a spus Cristiano Bergodi, într-un interviu acordat în cantonamentul din Austria.

Jovo Lukic va fi în lotul Bosniei la partida din 16-imile Cupei Mondiale contra Statelor Unite ale Americii, joi, de la ora 3:00. Atacantul a fost titular în primul joc din grupe, contra Canadei (1-1), a intrat pe final în eșecul cu Elveția (1-4), iar la meciul cu Qatar (3-1) a fost rezervă neutilizată.

U Cluj l-a adus în această vară pe Alibek Aliev (29 de ani), atacantul care și-a reziliat contractul cu rivala din oraș, CFR. Fotbalistul născut în Rusia a reușit 4 goluri și 6 pase decisive în cele 21 de meciuri la formația din Gruia.