Dinamo vrea să transfere un jucător de la CFR Cluj! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu

Dinamo vrea să transfere un jucător de la CFR Cluj! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Andrei Nicolescu a anunțat jucătorul pe care Dinamo vrea să îl aducă de la CFR Cluj.

TAGS:
andrei nicolescuDinamoCFR ClujSuperligaTransfer
Din articol

Dinamo are un start excelent de sezon, iar după primele opt etape se află pe locul trei în clasamentul Superligii. 

„Câinii” au reușit să între primele clasate în urma celor patru victorii din ultimele cinci partide, dar își doresc să se betoneze în zona defensivă.

Dinamo transferă de la CFR Cluj! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu

Dinamo vrea să își betoneze zona din centrul defensivei, acolo unde se află Stoianov și Boateng.

Andrei Nicolescu a anunțat că „roș-albii” au pus ochii pe Leo Bolgado, jucătorul lui CFR Cluj. Oficialul „câinilor” a explicat că Dinamo ia în calcul și varianta unui împrumut cu opțiune de cumpărare.

„Suntem interesaţi de un fundaş central de la CFR Cluj, dar este destul de greu. Aşa cum se pun problemele acum, nu cred că... Mai bine nu vorbim despre asta.

Noi vrem să transferăm săptămâna asta ceva. Prioritar e un fundaş central. Vedem care este opţiunea cea mai bună.

Unul dintre ei este sub contract şi încercăm un transfer cu procente, încă unul dintre ei este sub contract şi încercăm un împrumut cu o opţiune de cumpărare, iar unul este liber de contract.

Acum, depinde foarte mult de dinamica negocierilor, să vedem pe cine ne putem axa”, a declarat Andrei Nicolescu, la emisiunea „Totul pentru Dinamo”.

De când s-a transferat la CFR Cluj, fundașul brazilian evoluat în 52 de partide pentru fosta campioană a României, reușind să înscrie de trei ori și să ofere un assist.

1,8 milioane de euro este cota lui Leo Bolgado, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bogdan Ivan: „România mai are patru luni până în momentul în care trebuie să-şi închidă minele și centralele pe cărbune”
Bogdan Ivan: &bdquo;Rom&acirc;nia mai are patru luni p&acirc;nă &icirc;n momentul &icirc;n care trebuie să-şi &icirc;nchidă minele și centralele pe cărbune&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
A picat transferul la Dinamo!
A picat transferul la Dinamo!
Plecat de la Dinamo, fundașul rupe stilul la &bdquo;copia&ldquo; lui Juventus
Plecat de la Dinamo, fundașul rupe stilul la „copia“ lui Juventus
Italienii nu-l uită pe Vladislav Blănuță! Ce a scris presa din &bdquo;Cizmă&rdquo; după transferul la Dinamo Kiev
Italienii nu-l uită pe Vladislav Blănuță! Ce a scris presa din „Cizmă” după transferul la Dinamo Kiev
ULTIMELE STIRI
&bdquo;Bătălia sexelor&rdquo; se &icirc;ntoarce: Kyrgios a &icirc;nceput deja să o tachineze pe Sabalenka. C&acirc;nd va avea loc meciul
„Bătălia sexelor” se întoarce: Kyrgios a început deja să o tachineze pe Sabalenka. Când va avea loc meciul
Spectacol &icirc;n preliminariile CM 2026! Surpriză &icirc;n Slovacia - Germania, Belgia și Spania au defilat
Spectacol în preliminariile CM 2026! Surpriză în Slovacia - Germania, Belgia și Spania au defilat
Culisele transferului lui Kurt Zouma la CFR Cluj: &rdquo;A avut &icirc;nt&acirc;lniri directe cu el&rdquo;
Culisele transferului lui Kurt Zouma la CFR Cluj: ”A avut întâlniri directe cu el”
FCSB a pus &icirc;n v&acirc;nzare pachetele pentru partidele din Europa League! C&acirc;t costă
FCSB a pus în vânzare pachetele pentru partidele din Europa League! Cât costă
&bdquo;Reghe&ldquo; a debutat pe banca lui Al-Hilal Omdurman! C&acirc;t s-a terminat duelul cu Mogadishu City
„Reghe“ a debutat pe banca lui Al-Hilal Omdurman! Cât s-a terminat duelul cu Mogadishu City
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Louis Munteanu, la preț-promo pentru FCSB: dezvăluirea lui Gigi Becali

Louis Munteanu, la preț-promo pentru FCSB: dezvăluirea lui Gigi Becali

Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!

Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!

I-a dat imediat răspunsul lui Gigi Becali! Varga a lămurit tot despre &bdquo;afacerea&rdquo; Munteanu

I-a dat imediat răspunsul lui Gigi Becali! Varga a lămurit tot despre „afacerea” Munteanu

FCSB, sancțiune usturătoare: amendă și &icirc;nchiderea partială a stadionului. Explicația deciziei

FCSB, sancțiune usturătoare: amendă și închiderea partială a stadionului. Explicația deciziei

The Sun a descris &icirc;n două cuvinte mutarea lui Kurt Zouma la CFR Cluj

The Sun a descris în două cuvinte mutarea lui Kurt Zouma la CFR Cluj

Fotbalistul care are &bdquo;interzis&rdquo; la națională. Mircea Lucescu: &bdquo;Prefer să nu-l mai chem&rdquo;

Fotbalistul care are „interzis” la națională. Mircea Lucescu: „Prefer să nu-l mai chem”

CITESTE SI
Bogdan Ivan: &bdquo;Rom&acirc;nia mai are patru luni p&acirc;nă &icirc;n momentul &icirc;n care trebuie să-şi &icirc;nchidă minele și centralele pe cărbune&rdquo;

stirileprotv Bogdan Ivan: „România mai are patru luni până în momentul în care trebuie să-şi închidă minele și centralele pe cărbune”

&rdquo;Sunt at&acirc;t de frumoasă &icirc;nc&acirc;t bărbații nu vor să fie cu mine&rdquo;. Modelul suedez care se pl&acirc;nge de abstinență

protv ”Sunt atât de frumoasă încât bărbații nu vor să fie cu mine”. Modelul suedez care se plânge de abstinență

Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul

stirileprotv Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul

&Icirc;n prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc &icirc;n lupta dintre profesori și schimbările din sistem

stirileprotv În prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!