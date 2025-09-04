Dinamo vrea să transfere un jucător de la CFR Cluj! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu

Dinamo are un start excelent de sezon, iar după primele opt etape se află pe locul trei în clasamentul Superligii.
„Câinii” au reușit să între primele clasate în urma celor patru victorii din ultimele cinci partide, dar își doresc să se betoneze în zona defensivă.
Dinamo transferă de la CFR Cluj! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu
Dinamo vrea să își betoneze zona din centrul defensivei, acolo unde se află Stoianov și Boateng.
Andrei Nicolescu a anunțat că „roș-albii” au pus ochii pe Leo Bolgado, jucătorul lui CFR Cluj. Oficialul „câinilor” a explicat că Dinamo ia în calcul și varianta unui împrumut cu opțiune de cumpărare.
„Suntem interesaţi de un fundaş central de la CFR Cluj, dar este destul de greu. Aşa cum se pun problemele acum, nu cred că... Mai bine nu vorbim despre asta.
Noi vrem să transferăm săptămâna asta ceva. Prioritar e un fundaş central. Vedem care este opţiunea cea mai bună.
Unul dintre ei este sub contract şi încercăm un transfer cu procente, încă unul dintre ei este sub contract şi încercăm un împrumut cu o opţiune de cumpărare, iar unul este liber de contract.
Acum, depinde foarte mult de dinamica negocierilor, să vedem pe cine ne putem axa”, a declarat Andrei Nicolescu, la emisiunea „Totul pentru Dinamo”.
De când s-a transferat la CFR Cluj, fundașul brazilian evoluat în 52 de partide pentru fosta campioană a României, reușind să înscrie de trei ori și să ofere un assist.
1,8 milioane de euro este cota lui Leo Bolgado, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.