Dinamo vrea să transfere un jucător de la CFR Cluj! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu

Dinamo are un start excelent de sezon, iar după primele opt etape se află pe locul trei în clasamentul Superligii.

„Câinii” au reușit să între primele clasate în urma celor patru victorii din ultimele cinci partide, dar își doresc să se betoneze în zona defensivă.



Dinamo transferă de la CFR Cluj! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu



Dinamo vrea să își betoneze zona din centrul defensivei, acolo unde se află Stoianov și Boateng.

Andrei Nicolescu a anunțat că „roș-albii” au pus ochii pe Leo Bolgado, jucătorul lui CFR Cluj. Oficialul „câinilor” a explicat că Dinamo ia în calcul și varianta unui împrumut cu opțiune de cumpărare.