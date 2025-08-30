Italienii au plătit o sumă surprinzător de mică pentru a-l aduce pe fostul căpitan de la tineretul lui AC Milan, o afacere care lasă un gust amar în Ștefan cel Mare.



Deși "câinii" ajunseseră la un acord cu AC Milan pentru transferul apărătorului, mutarea a picat, iar Coubiș a ajuns la Genova. Acum, presa din Peninsulă a dezvăluit și costurile tranzacției, care par de necrezut.



Ofertă refuzată la București



Conform jurnalistului Nicolo Schira, specializat în transferuri, Sampdoria va achita inițial doar 150.000 de euro pentru împrumutul pe un an al jucătorului. La finalul sezonului 2025/2026, clubul din Serie B are obligația de a-l transfera definitiv, iar AC Milan ar mai putea încasa încă 50.000 de euro, sub formă de bonusuri de performanță.



Suma totală, de 200.000 de euro, este una perfect accesibilă pentru cluburile din Superliga, inclusiv pentru Dinamo. Totuși, se pare că nu banii de transfer au fost problema, ci pretențiile salariale ale fotbalistului. Conducerea dinamovistă i-a pus pe masă un contract de 100.000 de euro pe an, însă Coubiș a refuzat, Andrei Nicolescu transmițând că jucătorul "nu era foarte convins de revenirea în România".



Astfel, fundașul născut la Milano a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2029 cu Sampdoria și a ignorat complet interesul din România. "Sunt gata să încep. Abia aștept să îi văd pe fani la stadion", a transmis Coubiș pentru jurnaliștii italieni, înainte de prezentarea oficială.

