CRAIOVA - FCSB 0-2 | Teja "l-a certat" pe Dennis Man! "Putea sa faca asta, sa stam si noi linistiti pe banca" Ce a spus despre starea lui Gnohere

FCSB a reusit sa invinga Craiova si se ramane in lupta la titlu.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Echipa lui Mihai Teja s-a impus prin golurile lui Florin Tanase (penalty, min. 34) si Dennis Man (min. 90+5).

Antrenorul stelist i-a felicitat pe elevii sai pentru atitudinea aratata pe teren si "l-a certat" pe Dennis Man pentru ca nu a reusit sa inscrie mai devreme, desi a avut multe ocazii.

"Ii felicit pentru daruire. Am avut un meci greu, cu o echipa buna. Azi am fost peste. Am facut un meci bun tactic. Speram pana la capat. Mai avem doua finale pe care trebuie sa le castigam. Mergem pana la capat. Le multumesc si suporterilor care ne-au sustinut astazi, pentru ca au incredere in noi.

Hora a facut un meci bun, ma bucur ca atunci cand apelam la jucatorii de pe banca, intra bine si schimba jocul. Nu exista titulari sau rezerve si ma bucur ca atunci cand apelez la jucatori intra bine.

Totul este posibil la Astra - CFR, noi trebuie sa ne facem datoria.

Man putea sa dea gol mai devreme, sa stam si noi mai linistiti pe banca. Puteam sa ne desprindem mai devreme. Ma bucur ca a marcat. Suntem bucurosi pentru cele trei puncte.

Nu stiu despre Gnohere. Ne vom edifica probabil maine daca va juca etapa urmatoare.

Nu exista o reteta, este atitudinea, daruirea, determinarea si sa pui in practica ceea ce faci la antrenament", a declarat Mihai Teja.