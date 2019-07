Olaroiu s-a saturat sa-l astepte pe Bale! Pe cine a transferat in locul galezului: anuntul e oficial

Jiangsu Suning s-a retras definitiv din cursa pentru semnatura lui Gareth Bale.

Transferul lui Gareth Bale la Jiangsu Suning, echipa antrenata de Cosmin Olaroiu, parea o certitudine pana duminica, atunci cand Florentino Perez a decis sa blocheze transferul! Presedintele Realului considera prea mica suma de 20 de milioane de euro pe care urma sa o plateasca Jiangsu iar mutarea a fost blocata.

Cei de la Suning au luat decizia sa nu mai incerce transferul si au adus un alt jucator: atacantul croat Ivan Santini, transferat de la Anderlecht. Acesta a semnat deja cu Jiangsu iar clubul chinez nu mai are locuri disponibile pentru jucatori din afara Chinei!

Pentru Bale nu exista prea multe variante: fie va cauta alta varianta in China, fiind insa greu de crezut ca un alt club ar fi dispus sa plateasca suma ceruta de Florentino Perez si salariul dorit de jucator, fie sa se intoarca in Premier League! In Anglia insa, mercato se incheie in 10 zile si, cu exceptia celor de la Tottenham, niciun alt club nu s-a aratat interesata de Bale; iar Spurs nu poate sa-i achite un salariu mai mare de 15 milioane de euro pe an. O varianta ar fi Manchester United, in conditiile in care Real inca mai spera in aducerea lui Pogba.