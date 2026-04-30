FC Argeș are nevoie de bani pentru a continua evoluțiile solide și în sezonul următor de Superliga.

Revelația Superligii României din acest sezon, nou-promovata FC Argeș a atins play-off-ul în campionat și a ratat la loviturile de departajare finala Cupei României! E clar că în această stagiune a profitat și de un moment de grație, iar conducerea se gândește cum să reușească să mențină ritmul.

E nevoie de o creștere de buget, poate de mărirea salariilor celor mai buni jucători pentru a fi convinși să rămână, dar și să fie aduse nume care pot crește valoarea lotului.

Dacă nu atrage noi venituri, FC Argeș se gândește să îl vândă pe Mario Tudose

Rămâne de văzut cum va reuși conducerea să facă rost de bani, dar sunt șanse mari ca măcar doi-trei dintre cele mai importante nume să fie vândute. Printre ele și Mario Tudose, în vârstă de 21 de ani, care reprezintă principalul produs de export al clubului din Trivale.

Deși în trecut piteștenii ar fi acceptat două milioane de euro pentru jucătorul deținut în coproprietate cu Benfica Lisabona, pretențiile financiare s-au modificat radical odată cu parcursul echipei din această primăvară. Cel puțin la nivel declarativ!

Fotbalistul are o cotă de piață estimată la un milion de euro și mai are contract cu FC Argeș până la data de 30 iunie 2029. Sursele Sport.ro indică faptul că la nivel intern se vorbește despre posibilitatea ca Tudose să fie cedat în vară, dacă lucrurile nu se vor regla din alt punct de vedere: de atragere a mai multor contracte de sponsorizare care să ridice cu câteva sute de mii de euro sau poate mai mult bugetul pentru 2026-2027.

”Este normal după această calificare a noastră în play-off ca și cota băieților noștri să crească. În timpul sezonului regular vorbeam despre o nou-promovată, dar acum noi am ajuns și în play-off. (...)

Prețul său de transfer este de la 3 milioane de euro în sus. Tudose va rămâne la echipă cel puțin până la vară. Nu există nicio ofertă scrisă, deși sunt echipe interesate, suntem doar la stadiul de discuții”, a spus Dani Coman, dar e posibil ca, totuși, FC Argeș să accepte și o sumă mai mică.

FC Argeș ar renunța, totuși, pe mai puțin pentru Mario Tudose. A confirmat doar la Pitești

Multe cluburi joacă tare și vor să obțină cât mai mulți bani de pe urma celor mai valoroase nume din lot, iar din informațiile Sport.ro așa se întâmplă și în cazul lui Tudose, conducerea fiind dispusă, totuși, în ciuda afirmațiilor publice, să accepte și mai puțin.

Este clar că în acest moment nu există echipă din Superliga României care să achite trei milioane de euro pentru un fotbalist, mai ales pentru unul din prima divizie de la noi, dar este greu de crezut că se pot plăti și din afară acești bani pentru Mario Tudose, în condițiile în care până acum a confirmat doar la formația piteșteană.

În plus, se pare că și fundașul își dorește să facă pasul la un club cu pretenții mai mari, considerând că a acumulat destul de multă experiență la FC Argeș, în cei trei ani de contract pe care îi va împlini în vară.