Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse şi Jaqueline Cristian şi-au aflat, joi, adversarele din primul tur al tabloului principal de simplu feminin de la Roland-Garros.

Cele trei românce sunt pe partea a doua a tabloului şi două dintre ele s-ar putea înfrunta în turul al treilea.

Sorana Cîrstea, locul 18 WTA, este și cap de serie 18, iar Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian ar putea fi adversare

Sorana Cîrstea, locul 18 WTA, este cap de serie 18 şi o va înfrunta pe sportiva franceză Ksenia Efremova, numărul 625 mondial.

Gabriela Ruse, numărul 75 mondial, va evolua cu poloneza Magdalena Frech, locul 49 WTA, iar Jaqueline Cristian, locul 33 mondial, va juca împotriva Kamillei Rakhimova (Uzbekistan, 85 WTA).

Favorita principală, Arina Sabalenka, va avea un duel cu Jessica Bouzas Maneiro (Spania, 51 WTA).

Elena Rîbakina (Kazahstan), cap de serie 2, o va întâlni pe Veronika Erjavec (Slovenia, 84 WTA). news.ro