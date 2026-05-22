Adrian Mihalcea a numit cel mai bun atacant român al momentului: „Are puțin din stilul meu”

Adrian Mihalcea a vorbit despre atacanții echipei naționale și a transmis cine este, în opinia sa, cel mai bun „număr 9” din România.

Actualul antrenor al celor de la UTA Arad îl consideră pe Daniel Bîrligea principalul atacant al României, chiar dacă vârful de la FCSB traversează o perioadă dificilă din cauza accidentării suferite în primăvară.

Mihalcea, despre Bîrligea: „Are puțin din stilul meu”

Mihalcea, fost golgheter la Dinamo București, a explicat că apreciază stilul de joc al lui Bîrligea și atitudinea pe care acesta o are în teren.

„În opinia mea, Dennis Man e cel mai bun atacant român. Dar dacă e vorba strict de numărul 9, Bîrligea. Îmi place enorm de mult. A avut ghinionul că s-a accidentat în ultima perioadă și n-a mai participat la capacitate maximă nici la meciurile interne, nici la cele ale echipei naționale.

Dar are calitate, determinare, atitudine bună. E crescut bine. Are și puțin din stilul meu”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit GSP.

Tehnicianul celor de la UTA consideră că România suferă serios la capitolul atacanți și spune că diferența față de generațiile trecute este uriașă.

„Pentru postul de atacant îi avem pe Bîrligea, Drăguș, Pușcaș… Trebuia să avem 10 din care să alegem! Când jucam la echipa națională eram fericit dacă prindeam convocarea”, a mai spus Mihalcea.

Cotat la 4,5 milioane de euro de Transfermarkt, Daniel Bîrligea a bifat nouă selecții și două goluri pentru naționala României. Atacantul de la FCSB va rata însă primele meciuri ale noului mandat început de Gheorghe Hagi din cauza problemelor medicale.

