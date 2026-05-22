Adrian Mihalcea a numit cel mai bun atacant român al momentului: „Are puțin din stilul meu”

Actualul antrenor al celor de la UTA Arad îl consideră pe Daniel Bîrligea principalul atacant al României, chiar dacă vârful de la FCSB traversează o perioadă dificilă din cauza accidentării suferite în primăvară.

Mihalcea, despre Bîrligea: „Are puțin din stilul meu”

Mihalcea, fost golgheter la Dinamo București, a explicat că apreciază stilul de joc al lui Bîrligea și atitudinea pe care acesta o are în teren.

„În opinia mea, Dennis Man e cel mai bun atacant român. Dar dacă e vorba strict de numărul 9, Bîrligea. Îmi place enorm de mult. A avut ghinionul că s-a accidentat în ultima perioadă și n-a mai participat la capacitate maximă nici la meciurile interne, nici la cele ale echipei naționale.

Dar are calitate, determinare, atitudine bună. E crescut bine. Are și puțin din stilul meu”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit GSP.