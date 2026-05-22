Fotbalistul român devenit vicecampion în Belgia după ce a câștigat finala Cupei! Cine a luat titlul Stranieri
Lucrurile s-au lămurit în Jupiler League cu o etapă înainte de final.

Raul FloruczClub BruggeIvan LekoChristos TzolisNicolo TresoldiCarlos ForbsUnion Saint Gilloise
Club Brugge a devenit joi seară campioană a Belgiei pentru a 20-a oară şi pentru a cincea oară în ultimii şapte ani, după remiza înregistrată în deplasare cu KV Mechelen (2-2), transmite AFP.

Echipa din ”Veneţia nordului” a profitat de pasul greşit al fostei campioane, Union Saint-Gilloise (0-0 la Gent), păstrându-şi avantajul de patru puncte, cu o etapă înainte de încheierea play-off-ului.

Club Brugge, din nou campioană, din nou direct în faza principală din Champions League

Acest titlu asigură participarea clubului flamand pentru a treia oară la rând în faza principală a Ligii Campionilor.

Club Brugge a atins optimile de finală în 2025 şi s-a oprit în play-off-ul pentru optimi în 2026, eliminată de viitoarea finalistă Atletico Madrid.

Echipa ''Blauw en Zwart'' nu a avut un sezon liniştit, însă, după ce la jumătatea campionatului, când se aflau pe locul al treilea, s-au despărţit de antrenorul Nicky Hayen, la începutul lunii decembrie, înlocuindu-l cu croatul Ivan Leko.

Christos Tzolis - Nicolo Tresoldi - Carlos Forbs, trio-ul fantastic al lui Ivan Leko

Club Brugge a avut cel mai bun atac din sezonul regulat (59 goluri marcate) şi din play-off (27) graţie eficacităţii celor mai buni marcatori ai campionatului, grecul Christos Tzolis (21 de pase decisive) şi germanul Nicolo Tresoldi, cu câte 16 goluri, la care s-a adăugat vivacitatea portughezului Carlos Forbs (7 goluri, 8 assist-uri), conform Agerpres.

Atacantul Raul Florucz, 8 goluri în 34 de meciuri jucate la Union Saint-Gilloise

Vicecampion al Belgiei cu Union Saint-Gilloise și câștigător al Cupei este atacantul român Raul Florucz, care joacă pentru naționala Austriei, nefiind însă convocat în lotul pentru Campionatul Mondial din această vară.

Florucz are 34 de meciuri jucate la Union Saint-Gilloise în acest sezon în toate competițiile, cu 8 goluri și 4 pase decisive.

Președintele Nicușor Dan critică proiectul de lege PSD-AUR privind ONG-urile: "Ar afecta societatea civilă"
