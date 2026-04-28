Debut de sezon excelent pentru fotbalistul trecut prin Superligă.

Arnold Garita (30 de ani), atacantul camerunez dorit de patronul Gigi Becali la FCSB pe vremea în care evolua în Superligă la FC Argeș, este golgheter în China.

Garita este lider în topul celor mai buni marcatori din China League One, divizia secundă chineză, cu 5 reușite în 4 meciuri în care a oferit și o pasă decisivă la Shenzhen Juniors.

Arnold Garita, dublă și pasă de gol în Nanjing City - Shenzhen Juniors 0-3

Gigi Becali despre Garita: ”E puternic, are și viteză, a și demonstrat-o”

În ianuarie, Garita a părăsit deţinătoarea Cupei Israelului, Hapoel Beer Sheva, pentru echipa chineză Shenzhen Juniors.

Camerunezul de 30 de ani şi-a început cariera în Franţa, jucând pentru Chateauroux, Dunkerque, Boulogne, Villefranche şi Bourg-en-Bresse, şi a avut, de asemenea, o scurtă perioadă în Anglia, la Plymouth Argyle.

În 2022, Garita s-a mutat în România şi a petrecut un sezon la FC Argeş Piteşti, unde a marcat 12 goluri, înainte de a se transfera la Al-Faisaly, în Arabia Saudită.

S-a alăturat echipei Hapoel Beer Sheva în vara anului 2024 şi a petrecut un sezon şi jumătate la club, cu care a câştigat Cupa Israelului.

Până la începutul acestui an, Garita a marcat 82 de goluri şi a oferit 22 de pase decisive în 272 de meciuri de-a lungul carierei sale.

Pe vremea când impresiona la FC Argeș, Garita a fost dorit de patronul lui FCSB, Gigi Becali.

„Da, da, da. Așa este, de unde știi? Garita a fost o chestiune de moment, l-am văzut în meciul cu noi, în meciul cu Craiova, parcă și i-am spus lui Dică. I-am spus ”să vezi ce ne face ăsta”.

E puternic, are și viteză, a și demonstrat-o. Am dat un telefon și așa am dat ordin, să vedem dacă poate să se materializeze. Am zis că la iarnă vreau să fie la noi, rezolvați problema”, spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport de pe Pro Arena, în octombrie 2022.

