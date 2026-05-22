Andrei Ivan a retrogradat în Grecia! Rezultat absolut rușinos în ultima etapă

Finalul sezonului a fost de-a dreptul rușinos pentru formația elenă. Panserraikos a pierdut cu 0-6 în deplasarea cu Atromitos, în ultima etapă din play-out-ul Superligii Greciei, iar retrogradarea a devenit oficială.

Steven Zuber a făcut show pentru gazde și a reușit un hat-trick încă din prima repriză, după golurile marcate în minutele 2, 18, 21 și 39. Atromitos a mai punctat de două ori după pauză și a închis tabela la un neverosimil 6-0.

Andrei Ivan, campion în România și retrogradat în Grecia

Andrei Ivan a început sezonul în SuperLiga României și chiar a marcat pentru Craiova în remiza cu UTA Arad, scor 3-3, din prima etapă.