Și-a dat demisia imediat după ce a câștigat campionatul: ”Am făcut o treabă incredibilă, dar acum e timpul să plec”

Al Nassr Riyadh a câștigat campionatul Arabiei Saudite pentru prima dată în șapte ani.

Echipa pregătită de Jorge Jesus s-a impus cu 4-1 în fața lui Damac în ultima etapă a sezonului din Arabia Saudită și a câștigat campionatul, după ce a lăsat-o pe Al Hilal în urmă la două lungimi.

A fost primul titlu pentru Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită, de când a semnat cu Al Nassr, care mai câștigase campionatul de zece ori înainte să-l treacă în cont pe al 11-lea.

Jorge Jesus, chemat de arabi la începutul sezonului strict pentru a aduce titlul la Riyadh, a dezvăluit după ce a câștigat campionatul că și-a îndeplinit misiunea și că va pleca de la cârma grupării de pe ”King Saud University Stadium”.

”Am venit aici să-l ajut pe Cristiano și pe cei din club să câștige. Am făcut o treabă incredibilă toți, dar acum e timpul să plec”, a spus Jorge Jesus, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Jorge Jesus a bifat la Al Nassr 49 de apariții pe banca tehnică și a înregistrat o medie de 2.49 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Antrenorul portughez le-a mai antrenat înainte să fie numit la Al Nassr pe Al Hilal, Fenerbahce, Benfica, Flamengo, Sporting, Braga, Belenses, LEiria, Moreirense, Guimaraes, Estrela, Vitoria Setubal, Madeira, Felgueiras, Amora FC.

