Sport.ro vă propune astăzi o analiză a atacanților care au îmbrăcat tricoul vișiniu în ultimele trei sezoane. Unii dintre ei au impresionat în sezonul regulat, dar în play-off nu au mai avut același randament. Iar acest lucru s-a văzut și în rezultatele echipei.

Rapid a rulat 19 atacanți în ultimii trei ani

Sezonul 2023-2024

Albion Rrahmani - 17 goluri

Marko Dugandzic - 6 goluri

Funsho Bamgboye - 5 goluri

Borisav Burmaz - 7 goluri

Claudiu Petrila - 6 goluri

Borja Valle - 1 gol

Alexandru Stan - zero goluri

Juvhel Tsoumou - zero goluri

Kevin Soni - zero goluri

Florent Hasani - zero goluri

TOTAL - 42 de goluri

Sezonul 2024-2025

Claudiu Petrila - 8 goluri

Alexandru Dobre - 7 goluri

Elvir Koljic - 5 goluri

Aaron Boupendza - 3 goluri

Borisav Burmaz - 2 goluri

Albion Rrahmani - 1 gol

Clinton N'Jie - 1 gol

Florent Hasani - 1 gol

Timotej Jambor - zero goluri

David Ankeye - zero goluri

Alexandru Stan - zero goluri

TOTAL - 28 de goluri

Sezonul 2025-2026

Alexandru Dobre - 15 goluri

Daniel Paraschiv - 4 goluri

Elvir Koljic - 4 goluri

Claudiu Petrila - 4 goluri

Antoine Baroan - 2 goluri

Timotej Jambor - 1 gol

Borisav Burmaz - zero goluri

Talisson - zero goluri

TOTAL - 30 de goluri

Edificator este cazul lui Alexandru Dobre, golgheterul Rapidului din acest sezon. El a înscris 15 goluri în sezonul regulat, dar în play-off nu a avut nicio reușită.

În acest an, Rapid a înscris doar opt goluri în primele nouă etape din play-off, având al patrulea cel mai bun atac. În stagiunea anterioară, giuleștenii au încheiat play-off-ul tot cu al patrulea cel mai bun atac. Dar atunci au reușit să înscrie 12 goluri în play-off.

Rapid a înscris mai multe goluri în play-off-ul din sezonul 2023/2024. Atunci, giuleștenii au punctat de 13 ori, dar au încheiat play-off-ul pe locul 6. Sub echipe precum Farul Constanța sau Sepsi OSK.

Și în acest sezon Rapid riscă să încheie play-off-ul pe locul 6. În ultima rundă, elevii lui Costel Gâlcă vor primi vizita campionilor de la Universitatea Craiova. FC Argeș va juca pe terenul celor de la CFR Cluj. Rapid se află pe locul 5 și are două puncte deasupra piteștenilor.