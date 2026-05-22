Sport.ro vă propune astăzi o analiză a atacanților care au îmbrăcat tricoul vișiniu în ultimele trei sezoane. Unii dintre ei au impresionat în sezonul regulat, dar în play-off nu au mai avut același randament. Iar acest lucru s-a văzut și în rezultatele echipei.
Rapid a rulat 19 atacanți în ultimii trei ani
Sezonul 2023-2024
- Albion Rrahmani - 17 goluri
- Marko Dugandzic - 6 goluri
- Funsho Bamgboye - 5 goluri
- Borisav Burmaz - 7 goluri
- Claudiu Petrila - 6 goluri
- Borja Valle - 1 gol
- Alexandru Stan - zero goluri
- Juvhel Tsoumou - zero goluri
- Kevin Soni - zero goluri
- Florent Hasani - zero goluri
TOTAL - 42 de goluri
Sezonul 2024-2025
- Claudiu Petrila - 8 goluri
- Alexandru Dobre - 7 goluri
- Elvir Koljic - 5 goluri
- Aaron Boupendza - 3 goluri
- Borisav Burmaz - 2 goluri
- Albion Rrahmani - 1 gol
- Clinton N'Jie - 1 gol
- Florent Hasani - 1 gol
- Timotej Jambor - zero goluri
- David Ankeye - zero goluri
- Alexandru Stan - zero goluri
TOTAL - 28 de goluri
Sezonul 2025-2026
- Alexandru Dobre - 15 goluri
- Daniel Paraschiv - 4 goluri
- Elvir Koljic - 4 goluri
- Claudiu Petrila - 4 goluri
- Antoine Baroan - 2 goluri
- Timotej Jambor - 1 gol
- Borisav Burmaz - zero goluri
- Talisson - zero goluri
TOTAL - 30 de goluri
Edificator este cazul lui Alexandru Dobre, golgheterul Rapidului din acest sezon. El a înscris 15 goluri în sezonul regulat, dar în play-off nu a avut nicio reușită.
În acest an, Rapid a înscris doar opt goluri în primele nouă etape din play-off, având al patrulea cel mai bun atac. În stagiunea anterioară, giuleștenii au încheiat play-off-ul tot cu al patrulea cel mai bun atac. Dar atunci au reușit să înscrie 12 goluri în play-off.
Rapid a înscris mai multe goluri în play-off-ul din sezonul 2023/2024. Atunci, giuleștenii au punctat de 13 ori, dar au încheiat play-off-ul pe locul 6. Sub echipe precum Farul Constanța sau Sepsi OSK.
Și în acest sezon Rapid riscă să încheie play-off-ul pe locul 6. În ultima rundă, elevii lui Costel Gâlcă vor primi vizita campionilor de la Universitatea Craiova. FC Argeș va juca pe terenul celor de la CFR Cluj. Rapid se află pe locul 5 și are două puncte deasupra piteștenilor.