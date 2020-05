Ce criza? Gigi Becali nu se teme de situatia creata de pandemie: "Am depozitul plin de marfa!" Un singur lucru l-ar fi convins sa vanda FCSB

Gigi Becali nu se teme de criza economica si spune ca are resursele necesare la echipa pentru a face fata.

Investitiile reusite pe care le-a facut patronul FCSB-ului in ultimii ani il ajuta acum sa nu isi faca griji prea mari din cauza crizei economice.

Gigi Becali se bazeaza pe jucatorii pe care ii poate vinde ca sa isi asigure bugetul echipei, insa daca nu s-ar fi aflat in aceasta pozitie avantajoasa spune ca s-ar fi gandit sa renunte la fotbal:

"Bineinteles ca e foarte greu. Normal ca e foarte greu. La mine e alta situatia, dar oamenii au dreptate ei.

La mine situatia e alta, pentru ca eu sunt angrenat intr-o afacere in care eu am cumparat si am depozitele pline de marfa. Eu sustin depozitele, adica eu am jucatori de vanzare, eu daca nu aveam jucatori de vanzare, eu acum la revedere, renuntam. Luati-o ma care vreti, v-o dadeam cadou", a spus Gigi Becali pentru Telekom Sport.

Gigi Becali: "Gica Hagi o sa sustina echipa"

Patronul ros-albastrilor are incredere in Gica Hagi ca va continua sa produca jucatori tineri, lucru care, de asemenea, il va ajuta sa depaseasca mai usor aceasta criza:

"Negoita saracu nu s-a saturat? Pentru ce, ca nu are ce sa vanda. Atunci luati-o ma, nu? Ce trebuie fotbal?

Bine, la Hagi e altceva, Gica are jucatori tineri, adica el o sa sustina", a mai spus Gigi Becali.

Florinel Coman este cel mai bine cotat jucator al FCSB-ului, conform transfermarkt. "Mbappe" este evaluat la 5.4 milioane de euro, fiind urmat indeaproape de Dennis Man, a carui cota e de 5 milioane de euro. Pe locul 3 se afla capitanul Florin Tanase, cu o cota de 2.2 milioane de euro.