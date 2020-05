FCSB a intrat in cantonament! Primele imagini cu jucatorii izolati la baza din Berceni

Ridicarea starii de urgenta le permite cluburilor sa isi reia activitatile de pregatire, insa cu reguli stricte.

FCSB s-a reunit la complexul clubului din Berceni, acolo unde atat jucatorii, cat si staf-ul vor intra in izolare pentru 14 zile. Jucatorii lui Vintila au fost testati din nou pentru coronavirus, iar in urma rezultatelor, pot relua antrenamente, in grupuri de cate patru jucatori, pana se mai relaxeaza masurile.

Pe pagina de Facebook a clubului au aparut imagini cu jucatorii, in timp ce erau examinati de specialisti si isi primeau masa.

Tweet FCSB cantonament Citeste si: