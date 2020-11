Adversar de top pentru Olaroiu in finala campionatului chinez! Antrenorul roman se va dueal cu fostul campion mondial, Fabio Cannavaro

Jiangsu Suning, echipa pregatita de antrenorul roman, s-a calificat in finala campionatului chinez dupa ce a trecut mai departe de Shanghai SIPG.

Guangzhou Evergrande, echipa italianului Fabio Cannavaro, a ajuns in finala dupa ce a trecut de Beijing Guoan, cu 3-1, dupa ce in tur scorul a fost 0-0. Pentru actuala campioana din China a marcat o dubla Paulinho, iar conationalul sau, Anderson Talisca, a punctat si el de la 11 metri. Beijing Guoan a inscris prin Zhang Yuning.

Echipa lui Cosmin Olaroiu a trecut mai departe de Shanghai SIPG cu 2-1, dupa ce in tur rezultatul a fost 1-1. Shanghai SIPG a deschis scorul in minutul 25, prin Shiyuan Yang. In minutul 57, Abuduhaimiti Abudugeni a fost eliminat, iar Jiangsu Suning a ramas in 10 oameni. Cu toate acestea, baietii lui Olaroiu au egalat in minutul 78 prin Xi Wu, iar Jing Luo a calificat echipa dramatic mai departe in finala dupa ce a marcat in prelunguri (minutul 107).

Finala sa va juca in dubla mansa si va avea loc pe 7 si 11 noiembrie .