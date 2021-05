"Ce aveti voi si nu au ceilalti?" Deac a oferit raspunsul serii: "Anii!" :))

Deac si Camora au declarat ce inseamna acest titlu pentru ei.

CFR si-a respectat blazonul de campioana si a invins-o pe FCSB in ultima etapa, 2-0, oferindu-le spectatorilor un nou motiv de bucurie, pe langa al patrulea titlu consecutiv.

Deac, care a ajuns la al saselea campionat castigat cu CFR, a precizat ca se bucura de fiecare data ca la primul trofeu.

"Eu simt aceeasi bucurie ca la primul trofeu, este un sentiment aparte si ma bucur ca munca noastra de un an de zile a dat roade. Ce poate fi mai frumos, ca atunci cand se trage linie sa fii pe primul loc, si sa ridici acest trofeu", a declarat Cirprian Deac la finalul meciului.

Discursul mijlocasului dreapta al CFR-ului a fost completat si de capitanul Mario Camora.

"La fel, cum a spus si Cipri. Ne bucuram in fiecare an, pentru asta lucram in fiecare sezon sa atingem obiectivul. A fost un an exceptional, calificare in Europa League, Supercupa, campionat", a precizat Mario Camora.



Intrebat ce are CFR si nu au celelalte cluburi, Camora nu a mai apucat sa raspunda, Deac intervenind si spunand: "Anii!" Camora nu s-a lasat intimidat de promptitudinea coechipierului sau si a dezvaluit care este secretul real al clujenilor:

"Nu pot sa spun ce nu au ceilalti, nu stau in vestiar cu ei. Pot sa spun ce avem noi, unitate", a adaugat Camora.