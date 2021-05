"Sunt niste campioni! Le-am transmis asta!" Iordanescu, laude pentru jucatorii CFR-ului! Ce spune despre modificarile de la echipa

Antrenorul CFR-ului a vorbit inainte de ultimul meci al sezonului, cu FCSB.

Tehnicianul i-a laudat pe jucatorii sai, care au reusit sa castige al 4-lea titlu consecutiv pentru CFR, in ciuda faptului ca au inceputul playoff-ul de pe pozitia secunda. Iordanescu nu a dat curs speculatiilor ca va pleca si a preferat sa-si concentreze atentia pe fotbalstii clujeni.

"Este un subiect complex, n-as vrea sa aprofundez. Sunt jucatori care termina contractele, unii vor prelungi, altii vor alege alte destinatii. Sunt si jucatori care vor veni, este un subiect complex. Sunt extrem de mandru de grupul cu care am lucrat, chiar le-am transmis baietilor ca au felicitarile si multumirile mele si vorbesc si in numele staff-ului meu.



Au fost implicati, profesionisti si, in linii mari, lucrurile au functionat asa cum ne asteptam. Sunt niste campioni si, cei care raman, sa dea Dumnezeu sa faca in continuare performanta in tricoul CFR-ului", a spus Edi Iordanescu, la conferinta de presa.