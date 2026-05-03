Inter are nevoie de un singur punct contra Parmei pentru a fi matematic campioană, cu trei runde înainte de final. Aproximativ 75.000 de fani vor fi prezenți pe Stadio Giuseppe Meazza pentru a sărbători cel de-al 21-lea titlu din istoria clubului.

Giuseppe Marotta: "Chivu poate rămâne la Inter timp de mulți ani. Am fi mândri dacă s-ar întâmpla asta"

Înainte de joc, Giuseppe Marotta și-a făcut apariția la DAZN, unde a vorbit pe larg despre sezonul excelent al lui Cristi Chivu. Președintele lui Inter a vorbit despre dorința clubului de a-l avea "timp de mulți ani" pe antrenorul român.

"Am fost optimiști în legătură cu Chivu încă de la început. Îl cunoșteam bine pentru că a lucrat cu noi și la echipele de tineret. Nu mă așteptam la un sezon atât de bun - cu toate că există acea mică bilă neagră legată de eliminarea din Champions League, însă și ea face parte din sport.

Cred că poate rămâne cu noi timp de mulți ani și am fi mândri dacă s-ar întâmpla asta pentru că a plecat de la noi, de la echipele de juniori. Ar fi un motiv în plus de mândrie pentru întregul club.

Alegerea lui Chivu cu siguranță nu a fost una la întâmplare pentru că avea toate calitățile necesare. Nu am avut niciodată dubii în privința sa, iar acum are un sezon extraordinar", a spus Marotta, la DAZN.

Cristi Chivu are contract cu Inter până în 2027, însă în aceste săptămâni este așteptat să prelungească înțelegerea până în 2028, cu un salariu îmbunătățit: de la 2,5 milioane de euro anual, la cel puțin 4 milioane de euro.