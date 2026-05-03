Cu un avans de nouă puncte față de locul doi, ocupat de Napoli, Inter Milano are șansa de a încheia definitiv socotelile pentru titlu în acest sezon. Calculele sunt simple: echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) are nevoie de cel puțin un rezultat de egalitate pentru a deveni matematic campioană în această etapă.

Ar fi o performanță fantastică atât pentru Inter, la primul sezon cu Chivu antrenor, cât și pentru fotbalul românesc. Fostul căpitan al echipei naționale este foarte aproape de a deveni primul antrenor român care câștigă un titlu într-un campionat din ”TOP 5”.

Mai mult, Inter poate să câștige chiar event-ul dacă se va impune în finala Coppa Italia, programată pe 13 mai, pe Stadio Olimpico împotriva lui Lazio (meciul poate fi urmărit LIVE pe VOYO).

Performanțele lui Chivu i-au convins deja pe cei de la Inter să-i ofere un nou contract, valabil până în 2029, dar și cu un salariu mai mare, de 3,5 milioane de euro pe sezon, cu un milion de euro în plus față de cât câștigă antrenorul în prezent.

Pentru că sărbătoarea lor să înceapă înaintea duelului contra „cruciaților”, trebuie ca AC Milan să nu se impună în deplasarea cu Sassuolo (duminică, de la 16:00) și ca Napoli să cedeze pe terenul lui Como (sâmbătă, 2 mai, 19:00).

Suma impresionată pregătită de Inter

Cum titlul de campioană pare doar o chestiune de timp în momentul de față, conducerea lui Inter a pregătit o primă specială pentru Chivu și elevii săi.

Dacă nu se va produce o surpriză incredibilă, Cristi Chivu, jucătorii și stafful antrenorului român vor împărți 6.000.000 de euro, după cum notează tuttomercatoweb.com.