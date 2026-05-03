Aston Villa - Tottenham, LIVE pe VOYO de la 21:00 | Londonezii, disperați după puncte

Aston Villa primește vizita celor de la Tottenham Hotspur duminică seară, de la ora 21:00, în etapa cu numărul 35 din eșalonul de elită al Angliei. Partida va avea loc la Birmingham, pe ”Villa Park”.

Nouă jucători sunt cu siguranță indisponibili de la Tottenham, în timp ce doi sunt improbabili. Davies, Kudus, Kulusevski, Maddison, Odobert, Romero, Simons, Solanke și Vicario vor absenta cu siguranță de la Birmingham, iar Sarr și Udogie ar putea juca dacă primesc avizul medicilor.

Tăbăcită de accidentări, Tottenham se află pe locul 18 în clasamentul Premier League cu 34 de puncte. După 34 de etape, londonezii au bifat doar opt victorii, la care s-au adăugat 10 rezultate de egalitate și 16 înfrângeri.

De cealaltă parte, Aston Villa e în goana după un loc în Champions League. ”Orășenii” au 58 de puncte și sunt pe locul 5, la egalitate cu Liverpool, care e pe patru. Villa are 17 victorii, șapte remize și 10 eșecuri.

Cum arată Premier League