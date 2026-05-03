La flash-interviuri, Mehmet Topal, antrenorul „lupilor galbeni”, s-a arătat mulțumit de rezultat și a comunicat că el și elevii său nu se vor plânge ca un copil.

Mehmet Topal, fără echivoc după Petrolul - UTA 1-1

„Cu siguranță suntem mulțumiți de un punct și sunt mulțumit de cum au ieșit jucătorii în atac. Am greșit anumite lucruri care nu ar fi trebuit să se întâmple și am pierdut foarte ușor anumite baloane.

Trebuia să riscăm, am făcut anumite schimbări și am găsit golul. Poate acest punct o să fie un avantaj pentru noi în ultimele două etape. Dacă vrem să scăpăm din zona roșie trebuie să câștigăm ultimele două meciuri.

Topal: „Nu stăm să plângem ca un copil”

Dacă eram mai inteligenți, cu siguranță mai găseam ocazii de marcat. Ne-am grăbit mult, dar și norocul a fost cu noi. E foarte normal să fie și meciuri strânse, dar e important să luptăm până la finalul meciului.

În meciurile de genul ăsta e un stres mare și jucătorii încearcă să facă mult mai multe. Înțelegem și supărarea suporterilor, dar orice se întâmplă e important să fie alături de noi.

Voiam să le aducem trei puncte suporterilor, dar nu stăm să plângem ca un copil, mai avem două meciuri. Fiecare trebuie să dea totul”, a declarat Mehmet Topal, potrivit digisport.ro.

Echipele utilizate

Petrolul Ploieşti: Bălbărău – Rodrigues (Ricardinho 81’), Papp, Roche, A. Dumitrescu – Dongmo (Hanca 82‘), Jyry – R. Pop (Boţogan 72’), Rafinha (V. Gheorghe 66’), Grozav – Chică-Roşă (Aimbetov 46’). Antrenor: Mehmet Topal.

UTA: Gorcea – Iacob, Poulolo, Benga, Van Durmen – Odada, Sota (Hrezdac 83') – Abdallah (Stolnik 89'), Roman (Tzionis 77'), Ţăroi (Ciubăncan 83') – M. Coman. Antrenor: Adrian Mihalcea.

Cartonaşe galbene: Rodrigues 17', Papp 62' / Roman 15', Sota 21'

În minutul 49, oaspeţii au ratat un penalty prin Roman.

În minutul 62, un gol al echipei UTA, marcat de Poulolo, a fost anulat pentru ofsaid după intervenția VAR.

Partida a fost arbitrată de Iulian Călin, ajutat de asistenţii Marius Badea şi George Duţă, de arbitrii VAR Iulian Dima şi Cristina Trandafir şi de rezerva Ionuţ Coza. Observator de arbitri a fost Liviu Ciubotariu.