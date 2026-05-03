Cele două formații sunt despărțite de un singur punct în clasamentul din Ligue 1. Înaintea etapei, Olympique Lyon ocupă poziția a treia, în timp ce formația vizitatoare se află pe locul cinci. Jucătorii antrenați de Paulo Fonseca au bifat trei victorii consecutive pe plan intern, rezultate care îi mențin deasupra celor de la Lille în cursa pentru o calificare automată în grupele UCL.

Pe teren propriu, Lyon s-a bazat pe o defensivă exactă, păstrând poarta intactă în opt rânduri în actualul sezon, dintre care trei meciuri fără gol primit au fost înregistrate anul acesta. Mai mult, gazdele au câștigat două din ultimele trei dueluri directe disputate acasă împotriva lui Rennes.

Parcurs impecabil în deplasare pentru oaspeți

De cealaltă parte, Rennes s-a adaptat rapid la tactica impusă de Franck Haise. De la instalarea sa pe banca tehnică în luna februarie, antrenorul a câștigat toate partidele disputate pe teren străin. În ultimele patru deplasări din campionat, Rennes s-a impus de fiecare dată, reușind să marcheze 14 goluri și încasând doar trei.

Un succes duminică le-ar aduce oaspeților a opta victorie în deplasare a stagiunii, o performanță dublă față de rezultatele din campania precedentă. Totodată, formația din Bretania se află în cursa pentru a depăși bariera de 60 de puncte în clasament.

Probleme de lot pentru ambele formații

Cei doi antrenori se confruntă cu indisponibilități. Lyon nu se va putea baza pe Malick Fofana și Remi Himbert, ambii acuzând probleme la gleznă. Ernest Nuamah este absent pe termen lung din cauza unei rupturi de ligament încrucișat, iar Orel Mangala este incert după o contuzie. În linia de atac, gazdele mizează pe forma bună arătată de Roman Yaremchuk și Corentin Tolisso, marcatori în etapa precedentă.

În tabăra oaspeților, o întindere musculară îl va ține cel mai probabil departe de teren pe Przemyslaw Frankowski, iar Jeremy Jacquet este în perioada de recuperare după o accidentare la umăr. Ofensiva celor de la Rennes va fi condusă de Esteban Lepaul, golgheterul campionatului cu 18 reușite, sprijinit de Valentin Rongier, care a adus victoria echipei sale în prelungirile meciului trecut.