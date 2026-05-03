Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”

La finalul actualei stagiuni, portarului elvețian Yann Sommer îi expiră înțelegerea contractuală și va pleca de la echipa ”nerazzurrilor”, după trei ani în care a stat între buturile de pe ”Giuseppe Meazza”.

Presa din Italia a anunțat că Inter l-a informat deja pe Yann Sommer că nu va exista nicio prelungire. În acest sens, goalkeeperul lui Cristian Chivu va trebui să-și caute echipă la vară.

”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial. Yann Sommer nu va mai fi portarul titular al lui Inter” , a scris fcinter1908.it

"Yann Sommer a fost deja informat despre intenția clubului de a încheia relația după trei ani de suișuri și coborâșuri", a scris și Gazzetta dello Sport

Yann Sommer a fost adus de Inter de la FC Bayern Munchen pentru 6.9 milioane de euro în vara lui 2023, când cota portarului pe piața transferurilor era de 5 milioane de euro.

Elvețianul a bifat 137 de apariții în toate competițiile la echipa din Milano, a încasat 120 de goluri și a încheiat 65 de meciuri fără gol primit.

Ziua cea mare pentru Chivu: calculele pentru Scudetto sunt foarte simple

Cu un avans de nouă puncte față de locul doi, ocupat de Napoli, Inter Milano are șansa de a încheia definitiv socotelile pentru titlu în acest sezon. Calculele sunt simple: echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) are nevoie de cel puțin un rezultat de egalitate pentru a deveni matematic campioană în această etapă.

Ar fi o performanță fantastică atât pentru Inter, la primul sezon cu Chivu antrenor, cât și pentru fotbalul românesc. Fostul căpitan al echipei naționale este foarte aproape de a deveni primul antrenor român care câștigă un titlu într-un campionat din ”TOP 5”.