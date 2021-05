CFR Cluj - FCSB, LIVE de la 20:30 | Meci fara miza in ultima etapa din playoff! Iordanescu ar putea pleca de la CFR dupa ultima partida

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre CFR Cluj si FCSB pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Ultima intalnire dintre ocupantele primelor doua locuri din clasament este fara miza, dupa ce CFR Cluj a obtinut titlul in urma victoriei din deplasare cu FC Botosani. Ardelenii vor primi trofeul la finalul meciului cu FCSB.

Finalul sezonului ar putea insemna si finalul aventurii lui Edward Iordanescu pe banca echipei din Gruia. FCSB va avea antrenor nou din urmatorul sezon, dupa ce Toni Petrea a anuntat ca va pleca dupa ultimul meci.

Ros-albastrii vin dupa infrangerea cu Craiova din ultima etapa, acolo unde Becali a ales sa trimita jucatorii de la a doua echipa sau rezervele care nu au primit minute de joc in acest sezon. Cel mai probabil, pentru meciul cu campioana Romaniei, Petrea va alinia un prim 11 similar.

In meciul tur, Burca a egalat in prelungiri dupa ce Tanase a deschis scorul din penalty in minutul 19.