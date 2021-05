Bilasco s-a bucurat in stilul lui MM Stoica la al doilea gol al CFR-ului! Ce a putut sa faca

CFR Cluj a sarbatorit cu stil castigarea titlului.

Ultima etapa a insemnat bucurie totala pentru CFR. Inaintea partidei cu FCSB, jucatorii si staff-ul au fost aclamati de suporteri pentru castigarea unui nou titlu, al 7-lea din istorie.

La al doilea gol marcat de Rondon, Marius Bilasco nu s-a mai putut abtine. Directorul sportiv al clujenilor a luat un banner publicitar si a inceput sa alerge cu el in jurul stadionului. Asa obisnuia sa se bucure si Mihai Stoica, pe vremea cand FCSB triumfa in cupele europene si in campionat.

Managerul general al ros-albastrilor nu a putut sa vada live acest gest al fostului sau jucator de la Unirea Urziceni. Mihai Stoica a preferat sa nu faca deplasarea cu echipa pentru ultimul meci de la Cluj.