Amir Kiarash
După o perioadă teribilă din toate punctele de vedere, în sfârșit, antrenorul de 57 de ani are și un motiv de bucurie.

Răzvan Lucescu a trecut prin niște încercări grele, în ultimele săptămâni. Mai întâi, a fost tragedia pierderii tatălui său, care a zguduit, de fapt, lumea fotbalului. Iar apoi, a venit și o lovitură sportivă: pierderea finalei Cupei Greciei, în mod dramatic.

În mod admirabil însă, Lucescu jr a reușit să se ridice și să-și readucă și echipa pe linia de plutire. Pentru că, în această seară, la doar 8 zile după pierderea cupei, PAOK a obținut o victorie uriașă!

Răzvan Lucescu rămâne în lupta pentru titlu cu PAOK Salonic

Răzvan Lucescu, antrenor la PAOK Salonic / Foto IMAGO
În partida din play-off-ul campionatului, formația din Salonic a primit vizita celor de la Olympiakos. După un meci aprig, gazdele s-au impus cu 3-1. Scorul a fost 1-1 la pauză, după reușitele semnate de Jeremejeff pentru PAOK (16) și de El Kaabi pentru Olympiakos (29). La reulare însă, echipa lui Lucescu jr s-a desprins. Zivkovic (55) și din nou Jeremejeff (65) au stabilit scorul final: 3-1 PAOK!

Acest succes menține speranțele formației din Salonic, în lupta pentru titlu. În play-off, podiumul e format din AEK Atena (66 de puncte), Olympiakos (61 de puncte) și PAOK (61 de puncte) când mai sunt trei etape. Cu precizarea că liderul AEK Atena are un meci mai puțin disputat, pe care îl va juca, diseară (ora 21:00), cu Panathinaikos, în deplasare.

