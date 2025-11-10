Ce a spus Sorin Cârțu după plecarea lui Mirel Rădoi

Ce a spus Sorin C&acirc;rțu după plecarea lui Mirel Rădoi Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorin Cârțu a vorbit despre plecarea lui Mirel Rădoi de pe banca Universității Craiova.

TAGS:
antrenorMirel RadoiUniversitatea CraiovaSorin Cartu
Din articol

Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova în urma înfrângerii de pe teren propriu cu UTA, scor 2-1.

Antrenorul oltenilor a decis să își dea demisia în urma primului insucces de pe teren propriu din campionat.

Sorin Cârțu: „Pentru mine a fost o plecare neașteptată”

Sorin Cârțu a vorbit despre decizia luată de Mirel Rădoi și a dezvăluit că nu se aștepta ca antrenorul să plece în urma insuccesului cu UTA.

Președintele onorific al oltenilor a scos în evidență calificarea în faza ligii din Conference League obținută de tehnicianul venit la începutul acestui an.

„Și pentru mine a fost o plecare neașteptată. Îmi pare rău, este un antrenor de care îmi pare rău că a plecat. A avut un parcurs internațional cum nu a avut de mult echipa asta. Eu zic că pentru acest parcurs și pentru faptul că suntem unde suntem și avem șanse... ar fi trebuit să rămână.

Pasul pe care l-a făcut, e clar, el l-a făcut, dar pentru ce a realizat... chiar dacă au fost anumite rezultate interne care nu i-au convenit, de fapt nimănui nu i-au convenit, dar pentru acel parcurs trebuia să treacă peste toate și să rămână la echipă”, a spus Sorin Cârțu, conform iAMsport.

Universitatea Craiova se află pe locul patru în Superliga cu 29 de puncte adunate în 16 partide. Oltenii se află la șase „lungimi” de liderul Rapid.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Dua Lipa a făcut spectacol pe stadionul La Bombonera. Artista a atras toate privirile | GALERIE FOTO
Dua Lipa a făcut spectacol pe stadionul La Bombonera. Artista a atras toate privirile | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali vine cu un scenariu surpriză după ce Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova: &rdquo;Poate &icirc;l iau la FCSB!&rdquo;
Gigi Becali vine cu un scenariu surpriză după ce Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova: ”Poate îl iau la FCSB!”
C&acirc;t trebuie să plătească Mirel Rădoi ca să plece de la Universitatea Craiova
Cât trebuie să plătească Mirel Rădoi ca să plece de la Universitatea Craiova
S-a decis! Ce antrenor vrea Mihai Rotaru la Universitatea Craiova după plecarea lui Mirel Rădoi
S-a decis! Ce antrenor vrea Mihai Rotaru la Universitatea Craiova după plecarea lui Mirel Rădoi
ULTIMELE STIRI
Ofertă pentru Didier Deschamps! Arabii vor să &icirc;l &icirc;mbrace &icirc;n aur pe selecționerul Franței
Ofertă pentru Didier Deschamps! Arabii vor să îl îmbrace în aur pe selecționerul Franței
Ema Dolha: N-am văzut &icirc;n viața mea &icirc;n Rom&acirc;nia așa străin . Degetele rupte, cel mai bun antrenor cu care a lucrat și un fost coleg cu șut violent: E un animal diferit
Ema Dolha: "N-am văzut în viața mea în România așa străin". Degetele rupte, cel mai bun antrenor cu care a lucrat și un fost coleg cu șut violent: "E un animal diferit"
Boom! Roberto Mancini a spus &bdquo;DA&rdquo; și revine &icirc;n antrenorat!
Boom! Roberto Mancini a spus „DA” și revine în antrenorat!
MM Stoica a explodat după ultimul scandal de la FCSB: &bdquo;Și-a bătut joc de echipă&rdquo;
MM Stoica a explodat după ultimul scandal de la FCSB: „Și-a bătut joc de echipă”
Denis Drăguș, &icirc;n mijlocul unui scandal uriaș &icirc;n Turcia: președintele clubului, arestat!
Denis Drăguș, în mijlocul unui scandal uriaș în Turcia: președintele clubului, arestat!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cum s-a &icirc;ntors Daniel B&icirc;rligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce &icirc;n autocar

Cum s-a întors Daniel Bîrligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce în autocar

Șocul serii! Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova

Șocul serii! Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova

Aroganța lui Vinicius după ce a fost &rdquo;băgat &icirc;n buzunar&rdquo; de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul

Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul

S-a decis! Ce antrenor vrea Mihai Rotaru la Universitatea Craiova după plecarea lui Mirel Rădoi

S-a decis! Ce antrenor vrea Mihai Rotaru la Universitatea Craiova după plecarea lui Mirel Rădoi

&rdquo;Charalambous și Pintilii și-au dat demisia de la FCSB!&rdquo;. Reacția lui Gigi Becali

”Charalambous și Pintilii și-au dat demisia de la FCSB!”. Reacția lui Gigi Becali

Inter &ndash; Lazio 2-0: rezultat mare și un clasament de pus &icirc;n ramă pentru Chivu

Inter – Lazio 2-0: rezultat mare și un clasament de pus în ramă pentru Chivu



Recomandarile redactiei
Ema Dolha: N-am văzut &icirc;n viața mea &icirc;n Rom&acirc;nia așa străin . Degetele rupte, cel mai bun antrenor cu care a lucrat și un fost coleg cu șut violent: E un animal diferit
Ema Dolha: "N-am văzut în viața mea în România așa străin". Degetele rupte, cel mai bun antrenor cu care a lucrat și un fost coleg cu șut violent: "E un animal diferit"
Ofertă pentru Didier Deschamps! Arabii vor să &icirc;l &icirc;mbrace &icirc;n aur pe selecționerul Franței
Ofertă pentru Didier Deschamps! Arabii vor să îl îmbrace în aur pe selecționerul Franței
MM Stoica a explodat după ultimul scandal de la FCSB: &bdquo;Și-a bătut joc de echipă&rdquo;
MM Stoica a explodat după ultimul scandal de la FCSB: „Și-a bătut joc de echipă”
Boom! Roberto Mancini a spus &bdquo;DA&rdquo; și revine &icirc;n antrenorat!
Boom! Roberto Mancini a spus „DA” și revine în antrenorat!
Victor Pițurcă revine pe bancă! Fostul selecționer și-a anunțat următoarea destinație
Victor Pițurcă revine pe bancă! Fostul selecționer și-a anunțat următoarea destinație
Alte subiecte de interes
Antrenor exclus de la Jocurile Olimpice!
Antrenor exclus de la Jocurile Olimpice!
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: &rdquo;Sunt dinamovist sută la sută!&rdquo;
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
Pretenția lui Costel G&acirc;lcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: &rdquo;Sunt dispus, dar nu &icirc;n orice condiții!&rdquo;
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
CITESTE SI
Milionar rus &icirc;n criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați &icirc;ntr-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

stirileprotv Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

Imagini virale cu Donald Trump &icirc;n Biroul Oval, &icirc;n timpul unor declaraţii: &bdquo;Somnorosul Don s-a &icirc;ntors&rdquo;. FOTO VIDEO

stirileprotv Imagini virale cu Donald Trump în Biroul Oval, în timpul unor declaraţii: „Somnorosul Don s-a întors”. FOTO & VIDEO

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!