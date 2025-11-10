Ce a spus Sorin Cârțu după plecarea lui Mirel Rădoi

Sorin Cârțu a vorbit despre decizia luată de Mirel Rădoi și a dezvăluit că nu se aștepta ca antrenorul să plece în urma insuccesului cu UTA.

„Și pentru mine a fost o plecare neașteptată. Îmi pare rău, este un antrenor de care îmi pare rău că a plecat. A avut un parcurs internațional cum nu a avut de mult echipa asta. Eu zic că pentru acest parcurs și pentru faptul că suntem unde suntem și avem șanse... ar fi trebuit să rămână.

Pasul pe care l-a făcut, e clar, el l-a făcut, dar pentru ce a realizat... chiar dacă au fost anumite rezultate interne care nu i-au convenit, de fapt nimănui nu i-au convenit, dar pentru acel parcurs trebuia să treacă peste toate și să rămână la echipă”, a spus Sorin Cârțu, conform iAMsport.

Universitatea Craiova se află pe locul patru în Superliga cu 29 de puncte adunate în 16 partide. Oltenii se află la șase „lungimi” de liderul Rapid.

