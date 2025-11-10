Gigi Becali a comentat despre plecarea finului său Mirel Rădoi de pe banca formației din Bănie.

Gigi Becali: ”Poate îl iau eu pe Rădoi la FCSB!”

Finanțatorul de la FCSB este convins că antrenorul s-a decis să plece de la Universitatea Craiova, pentru că cineva din conducerea clubului a intervenit în lucrurile ce țin de echipă.

”Nu înțeleg de ce s-a ajuns aici… Înseamnă că el, finul, a plecat. O să vă spun ce cred eu. El, Mirel, este foarte orgolios și nu acceptă să intre cineva să-i bage lui strâmbe la echipă. Este posibil să se fi implicat cineva și a făcut un compromis înainte de meci. E posibil, eu așa zic! Din cauză că a făcut acel compromis, el să fi spus ‘l-am făcut, acum la revedere!’. Eu așa cred că a fost”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Apoi, mai în glumă, mai în serios, patronul de la FCSB a venit cu un scenariu surprinzător. În contextul în care Gigi Becali a dezvăluit că Elias Charalambous și Mihai Pintilii au vrut să își dea demisia de la FCSB, finanțatorul a spus că îl va aduce pe Mirel Rădoi la echipa sa.

Totuși, Becali a recunoscut că un astfel de scenario ar fi imposibil având în vedere cum se desfășoară lucrurile la campioana României.

”Lasă că poate îl iau eu pe Rădoi! La mine vine, iar a doua zi își dă demisia! Nu îl iau, că mă cert cu el. E finul meu, nu mă gândesc să-l iau. Ce fac, mă cert cu finul meu pentru fotbal? Ce, sunt nebun?”, a mai spus Becali.

