La un deceniu după ce s-a apucat de antrenorat, în 2015 la FCSB, Mirel Rădoi tocmai și-a încheiat cel mai lung mandat la o echipă. Pentru că a adunat 44 de partide pe banca Universității, în a doua sa ședere la această formație: 23 de victorii, 9 egaluri, 12 înfrângeri.

Remarcabil e că Rădoi a avut nevoie de zece ani, pentru a-și depăși precedentul record de longevitate la o echipă. Pentru că, până să se întoarcă la Universitatea Craiova în ianuarie, el rezistase cel mai mult, la FCSB, în chiar prima sa experiență ca „principal“. Atunci, Mirel a condus formația bucureșteană în 29 de partide: 13 victorii, 7 egaluri, 9 înfrângeri.

Rădoi a renunțat la un salariu ca să plece

Încă de dimineață, de când a devenit tot mai clar că Rădoi pleacă, s-a scris că acesta va avea de plătit o sumă uriașă pentru a-și rezilia contractul cu Universitatea înainte de termen.

La conferința în care a oficializat despărțirea de Mirel, patronul Mihai Rotaru a respins această variantă și a explicat cum s-a produs „ruptura“.

„A fost o înțelegere amiabilă, el a renunțat la drepturile salariale pentru luna octombrie“, a spus patronul oltenilor.

Având în vedere că salariul său lunar, la Craiova, era de 17.000 de euro rezultă că Rădoi a renunțat la această sumă, pentru a-și părăsi postul.

În luna octombrie, cu Rădoi pe bancă, Universitatea a disputat 6 meciuri, în toate competițiile: 2 victorii, 2 egaluri, 2 înfrângeri.

