În cele din urmă, Mihai Rotaru i-a acceptat demisia lui Mirel Rădoi. În următoarea perioadă (până miercuri, speră conducerea oltenilor), Universitatea va căuta un alt antrenor care să preia postul lăsat liber de fostul internațional.



În cursul zilei de luni, acționarul principal al Universității Craiova, împreună cu directorul sportiv Mario Felgueiras, au lămurit toate aspectele legat de această despărțire într-o conferință de presă. Cei doi nu au oferit foarte multe detalii despre noul antrenor, dar s-au limitat să spună că acesta va fi străin.



Mihai Rotaru, despre ”conflictul” dintre Ștefan Baiaram și Mirel Rădoi



Printre altele, Mihai Rotaru a fost întrebat și despre episoadele tensionate dintre Ștefan Baiaram și Mirel Rădoi, dar a negat existența unui conflict între cei doi.



„Nu există acest conflict, terminați cu prostiile. Există doar deciziile antrenorului și reacția unor jucători. Unii reacționează într-un fel, alții în altfel.

Cei care reacționează greșit, plătesc. Nu există un conflict, Mirel i-a făcut un ceas cadou”, a spus Rotaru, la conferința de presă.



Mirel Rădoi a preluat-o pe Universitatea Craiova pe 29 ianuarie 2025, după plecarea lui Constantin Gâlcă. În momentul de față, după eșecul recent cu UTA, oltenii au terminat etapa a 16-a pe locul 4, cu 29 de puncte. Se află la 6 „lungimi” distanță de liderul Rapid.



Precedentul mandat al lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova s-a petrecut în intervalul 09.08.2022 - 08.12.2022.

