La finalul confruntării, Paul Papp, fundaș central al „lupilor galbeni”, s-a arătat bucuros pentru revenirea tehnicianului turc.

Paul Papp, bucuros pentru întoarcerea lui Mehmet Topal

„E ok să lucrezi cu Mehmet Topal, fiecare antrenor are punctele lui forte. Ne bucurăm că e aici și că avem un alt șef în vestiar”, a declarat Papp, la flash-interviuri.

Referitor la jocul propriu-zis, Paul Papp a apreciat că: „Csikszereda a cam controlat partida în prima repriză, dar apoi ne-am revenit. Rareș Pop a avut o cursă foarte bună, golul său ne-a liniștit.

Debutul este bun, dar mai sunt meciuri de jucat, să nu uităm că e strâns campionatul, iar situația nu este bună. E o victorie de moral, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. La baraj ar fi greu, de aceea vrem să ieșim din zona aia”.

Reacția lui Mehmet Topal după Petrolul - Csikszereda 2-0

La rândul său, Mehmet Topal a explicat că a revenit pentru a o ajuta pe Petrolul să scape de la retrogradare. „Lupii galbeni” au ajuns la 19 puncte, pe locul 8 din play-out, ultimul care duce la barajul de supraviețuire/promovare.

„Cine a jucat, cine n-a jucat, a fost toată lumea unită. A fost un debut bun și important, puteam să facem mult mai mult de atât. Obiectivul nostru este să aducem jucătorii la nivelul optim.

Golurile le-am marcat și aveam nevoie, sunt două goluri frumoase ale lui Rareș și Marco.

Părerea mea e că e un jucător extraordinar, e undeva la 50-60% din nivelul lui. Cu siguranță va avea o carieră extraordinară, mai ales pentru echipa națională a României.

Cum am spus, sunt aici datorită faptului că echipa a avut nevoie de mine, am venit și sunt aici din cauza situației pe care o are clubul. Echipa nu ar fi trebuit să ajungă aici, trebuia să fie în play-off, dar asta e situația. O să dăm totul să scăpăm de la retrogradare.

N-am vorbit despre sezonul viitor, nici nu vrem să discutăm asta. Noi suntem focusați doar pe următoarele șapte etape”, a transmis Mehmet Topal, după Petrolul - Csikszereda.

Echipele utilizate în Petrolul - Csikszereda