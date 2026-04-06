La finalul confruntării, Paul Papp, fundaș central al „lupilor galbeni”, s-a arătat bucuros pentru revenirea tehnicianului turc.
Paul Papp, bucuros pentru întoarcerea lui Mehmet Topal
„E ok să lucrezi cu Mehmet Topal, fiecare antrenor are punctele lui forte. Ne bucurăm că e aici și că avem un alt șef în vestiar”, a declarat Papp, la flash-interviuri.
Referitor la jocul propriu-zis, Paul Papp a apreciat că: „Csikszereda a cam controlat partida în prima repriză, dar apoi ne-am revenit. Rareș Pop a avut o cursă foarte bună, golul său ne-a liniștit.
Debutul este bun, dar mai sunt meciuri de jucat, să nu uităm că e strâns campionatul, iar situația nu este bună. E o victorie de moral, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. La baraj ar fi greu, de aceea vrem să ieșim din zona aia”.
Reacția lui Mehmet Topal după Petrolul - Csikszereda 2-0
La rândul său, Mehmet Topal a explicat că a revenit pentru a o ajuta pe Petrolul să scape de la retrogradare. „Lupii galbeni” au ajuns la 19 puncte, pe locul 8 din play-out, ultimul care duce la barajul de supraviețuire/promovare.
„Cine a jucat, cine n-a jucat, a fost toată lumea unită. A fost un debut bun și important, puteam să facem mult mai mult de atât. Obiectivul nostru este să aducem jucătorii la nivelul optim.
Golurile le-am marcat și aveam nevoie, sunt două goluri frumoase ale lui Rareș și Marco.
Părerea mea e că e un jucător extraordinar, e undeva la 50-60% din nivelul lui. Cu siguranță va avea o carieră extraordinară, mai ales pentru echipa națională a României.
Cum am spus, sunt aici datorită faptului că echipa a avut nevoie de mine, am venit și sunt aici din cauza situației pe care o are clubul. Echipa nu ar fi trebuit să ajungă aici, trebuia să fie în play-off, dar asta e situația. O să dăm totul să scăpăm de la retrogradare.
N-am vorbit despre sezonul viitor, nici nu vrem să discutăm asta. Noi suntem focusați doar pe următoarele șapte etape”, a transmis Mehmet Topal, după Petrolul - Csikszereda.
Echipele utilizate în Petrolul - Csikszereda
- Petrolul: Bălbărău – Ricardinho, P. Papp, Roche, A. Dumitrescu – M. Dulca (Hanca 69'), Jyry – R. Pop, Rafinha (Mateiu 59'), Grozav (V. Gheorghe 87') – Chică-Roşă (Aimbetov 87'). Antrenor: Mehmet Topal
- Csikszereda: E. Pap – Paszka, Csuros (Gustavinho 77'), Kabashi, Palmeş, Trif (Tajti 46') – Kleinheisler, B. Vegh, Bodo (D. Brugger 77') – Anderson Ceara (Szalay 85'), Eppel (Loeper 85'). Antrenor: Robert Ilyes
- Cartonaşe galbene: Chică-Roşă 72', A. Dumitrescu 83' / Anderson Ceara 51', Tajti 66'
- Arbitri: Ion Coza - Andrei Constantinescu, Florin Vişan
- Arbitri VAR: Iulian Dima - Valentin Porumbel
- Au marcat: Marco Dulca (43') și Rareș Pop (70').