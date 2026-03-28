Petrolul Ploiești va avea un nou antrenor la cele 7 meciuri rămase de disputat din play-out.

Petrolul a început play-out-ul cu două eșecuri în primele două etape, 0-2 cu Farul și 0-1 împotriva celor de la Metaloglobus, iar Eugen Neagoe a părăsit echipa în această săptămână.

Petrolul Ploiești a anunțat oficial revenirea lui Mehmet Topal

Aflată pe locul 14, care duce la baraj, Petrolul a decis să apeleze din nou la Mehmet Topal (40 de ani), turcul care i-a mai pregătit pe ploieșteni în două mandate (iulie-decembrie 2014 și martie-mai 2025).

Topal a semnat un contract până la finalul sezonului și va sta pe banca Petrolul astăzi, la meciul amical cu FC Voluntari. Luni, 6 aprilie, de la 17:30, "lupii" vor primi vizita celor de la Csikszereda, în etapa a treia din play-out.

"Fostul internațional turc a revenit la Ploiești și va conduce echipa noastră în finalul acestui sezon, cu obiectivul securizării locului în primul eșalon!

Mehmet Topal (40 ani) s-a mai aflat pe banca „galben-albaștrilor” în două rânduri, pe parcursul ediției precedente a Superligii. Primul mandat s-a întins de la începutul campionatului și până la finalul anului 2024, constând în 23 de partide (8 victorii/11 remize/4 înfrângeri), iar revenirea s-a produs după prima etapă a fazei play-out, pentru ultimele 8 întâlniri ale sezonului trecut (3 victorii/2 egaluri/3 înfrângeri).

Topal își va (re)întâlni elevii astăzi și va trece direct la treabă, cu ocazia jocului de pregătire programat în compania divizionarei secunde FC Voluntari (ora 14.00).

Mult succes, Mehmet Topal!", a transmis Petrolul.

Meciurile pe care le va disputa Petrolul în play-out

  • Etapa 3: Csikszereda (acasă)
  • Etapa 4: Unirea Slobozia (deplasare)
  • Etapa 5: FC Hermannstadt (acasă)
  • Etapa 6: FCSB (deplasare)
  • Etapa 7: UTA Arad (acasă)
  • Etapa 8: FC Botoșani (deplasare)
  • Etapa 9: Oțelul Galați (acasă)
