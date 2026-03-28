Petrolul a început play-out-ul cu două eșecuri în primele două etape, 0-2 cu Farul și 0-1 împotriva celor de la Metaloglobus, iar Eugen Neagoe a părăsit echipa în această săptămână.

Petrolul Ploiești a anunțat oficial revenirea lui Mehmet Topal

Aflată pe locul 14, care duce la baraj, Petrolul a decis să apeleze din nou la Mehmet Topal (40 de ani), turcul care i-a mai pregătit pe ploieșteni în două mandate (iulie-decembrie 2014 și martie-mai 2025).

Topal a semnat un contract până la finalul sezonului și va sta pe banca Petrolul astăzi, la meciul amical cu FC Voluntari. Luni, 6 aprilie, de la 17:30, "lupii" vor primi vizita celor de la Csikszereda, în etapa a treia din play-out.