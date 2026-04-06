Marco Dulca (26 de ani) a marcat singurul gol al primei reprize din partida Petrolul Ploiești - Csikszereda Miercurea Ciuc, contând pentru etapa a treia din play-out-ul Superligii.

Eurogol semnat de Marco Dulca

În mintul 43 al confruntării, Marco Dulca a trimis în forță, de la aproximativ 22-23 de metri, în poarta apărată de Eduard Pap.

Deși execuția a fost la colțul scurt, portarul nu a putut face nimic din cauza puterii șutului expediat de către Dulca.

Mijlocașul defensiv a ajuns astfel la al doilea gol marcat pentru Petrolul Ploiești în actualul sezon al Superligii României, în 18 apariții. El mai are în cont și două pase decisive.

Dulca, plecat pe ușa din dos de la FCSB

Marco Dulca a mai evoluat în România pentru Chindia Târgoviște, Viitorul Constanța (Farul) și FCSB. Din tabăra campioanei a plecat după doar cinci luni, în luna ianuarie a sezonului 2022-2023, Gigi Becali fiind nemulțumit de evoluțiile sale (13 meciuri fără să fie decisiv).

Dulca joacă pe postul de mijlocaș defensiv, una dintre pozițiile problematice de la FCSB în stagiunea curentă, mai ales după plecarea lui Adrian Șut.

Iosif Rotariu, despre marele minus de la FCSB

Iosif Rotariu a subliniat, în exclusivitate pentru Sport.ro, că FCSB suferă în stagiunea actuală din cauza absenței unui mijlocaș care să lege jocul pe atac pozițional.

„Cel mai important este la mijlocul terenului, unde, odată cu plecarea lui Șut, nu au găsit un înlocuitor pentru el.

(n.r.- Lixandru?) La Lixandru nu e vorba că nu este de nivelul lui Șut, dar e un jucător cu profil destul de defensiv. Joacă și fundaș central. La o echipă de fotbal cred că viteza jocului pleacă de la mijlocașul central. Acolo trebuie să găsească ei o soluție.

Da, FCSB nu are încă jucători pentru a construi pe atac pozițional. Totul pleacă de la, părerea mea, mijlocașii centrali. Cât era Șut încă se mai legau lucrurile. Lixandru nu mi se pare că ar fi un jucător care să îl înlocuiască pe Șut. Ba e fundaș central, ba e mijlocaș central. Are mai multe calități defensive decât ofensive. Baba Alhassan, la fel.

În momentul în care nu ai un mijlocaș central, hai să mă dau exemplu pe mine, să fie un fel de număr șase, opt și zece. Adică să și deposedeze, să și construiască și să ajungă și la finalizare. Fără el e foarte greu. Pentru că totul pleacă din zona centrală, de la fundașii și mijlocașii centrali”, a declarat Iosif Rotariu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.