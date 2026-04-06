Petrolul Ploiești a învins-o luni, pe teren propriu, scor 2-0, pe Csikszereda Miercurea Ciuc, în etapa a treia din play-out-ul Superligii. La revenirea lui Mehmet Topal au marcat Marco Dulca (43') și Rareș Pop (70').
Rareș Pop, reacție după golul de autor pentru Petrolul
Rareș Pop a înscris după ce a preluat mingea în propria jumătate de teren, a driblat doi adversari și l-a învins pe Eduard Pap cu o execuție sigură.
După meci, fotbalistul de 20 de ani împrumutat de la Rapid a explicat că a avut pur și simplu o sclipire, un moment în care nu s-a mai uitat deloc pe teren după coechipieri.
„A fost un meci destul de dificil. Cred că am simțit creșterea de temperatură. Important e că am reușit să câștigăm și să luăm toate cele trei puncte. Aveam mare nevoie de ele.
Orice șoc la echipă este pozitiv. Îi urăm domnului Neagoe condoleanțe (n.r.- i-a murit mama), am avut de învățat multe. La fel și de la domnul Topal.
(n.r.- despre gol) Am luat mingea, nu m-am uitat și m-am oprit când am tras la poartă.
E o luptă strânsă la retrogradare, avem nevoie de cât mai multe puncte”, a declarat Rareș Pop, la flash-interviuri, după Petrolul - Csikszereda 2-0.
Echipele utilizate în Petrolul - Csikszereda
- Petrolul: Bălbărău – Ricardinho, P. Papp, Roche, A. Dumitrescu – M. Dulca (Hanca 69'), Jyry – R. Pop, Rafinha (Mateiu 59'), Grozav (V. Gheorghe 87') – Chică-Roşă (Aimbetov 87'). Antrenor: Mehmet Topal
- Csikszereda: E. Pap – Paszka, Csuros (Gustavinho 77'), Kabashi, Palmeş, Trif (Tajti 46') – Kleinheisler, B. Vegh, Bodo (D. Brugger 77') – Anderson Ceara (Szalay 85'), Eppel (Loeper 85'). Antrenor: Robert Ilyes
- Cartonaşe galbene: Chică-Roşă 72', A. Dumitrescu 83' / Anderson Ceara 51', Tajti 66'
- Arbitri: Ion Coza - Andrei Constantinescu, Florin Vişan
- Arbitri VAR: Iulian Dima - Valentin Porumbel.