Petrolul Ploiești a învins-o luni, pe teren propriu, scor 2-0, pe Csikszereda Miercurea Ciuc, în etapa a treia din play-out-ul Superligii. La revenirea lui Mehmet Topal au marcat Marco Dulca (43') și Rareș Pop (70').

Rareș Pop, reacție după golul de autor pentru Petrolul

Rareș Pop a înscris după ce a preluat mingea în propria jumătate de teren, a driblat doi adversari și l-a învins pe Eduard Pap cu o execuție sigură.

După meci, fotbalistul de 20 de ani împrumutat de la Rapid a explicat că a avut pur și simplu o sclipire, un moment în care nu s-a mai uitat deloc pe teren după coechipieri.

„A fost un meci destul de dificil. Cred că am simțit creșterea de temperatură. Important e că am reușit să câștigăm și să luăm toate cele trei puncte. Aveam mare nevoie de ele.

Orice șoc la echipă este pozitiv. Îi urăm domnului Neagoe condoleanțe (n.r.- i-a murit mama), am avut de învățat multe. La fel și de la domnul Topal.

(n.r.- despre gol) Am luat mingea, nu m-am uitat și m-am oprit când am tras la poartă.

E o luptă strânsă la retrogradare, avem nevoie de cât mai multe puncte”, a declarat Rareș Pop, la flash-interviuri, după Petrolul - Csikszereda 2-0.

